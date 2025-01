Iza e Yuri Lima compartilham primeira foto juntos após reconciliação

A confirmação do retorno do relacionamento entre a cantora Iza e o jogador Yuri Lima se tornou uma realidade visível nas redes sociais. Na última quarta-feira, 29, o atleta publicou em sua conta oficial imagens ao lado da artista, marcando a primeira aparição pública do casal desde que reataram.

Confira:

As fotos foram tiradas em um resort na Bahia, onde Iza e Yuri foram vistos desfrutando de momentos descontraídos. Uma das imagens mostra o casal relaxando em uma piscina com uma deslumbrante vista para o mar, enquanto em outra, o jogador registra um instante divertido em que a cantora se lança em um mergulho.

Na legenda do carrossel de fotos, Yuri optou por usar a frase “D U M P T”, que gerou diversos comentários afetuosos de amigos e seguidores. Entre as mensagens, destacam-se votos de felicidade como “Deus abençoe sempre vocês” e “Lindos de viver”, demonstrando o apoio dos fãs ao novo capítulo da relação.

Carinho nas redes e nova dinâmica familiar

Essas imagens simbolizam não apenas um momento de alegria para o casal, mas também refletem o carinho que ambos recebem do público. A interação nos comentários evidenciou a torcida dos admiradores por um relacionamento duradouro e feliz.

Além disso, na segunda-feira anterior, 20, Yuri também compartilhou encantadoras fotografias de sua filha Nala, que tem apenas três meses. As imagens mostram o jogador derretendo-se pelo amor à sua herdeira e retratam momentos especiais junto à família.

Na publicação, Yuri expressou seus sentimentos ao escrever: “Você veio para mudar a minha vida”, revelando assim a profunda conexão que sente não apenas com Nala, mas também com Iza. Os seguidores rapidamente reagiram com mensagens calorosas, reforçando o afeto e a admiração pela nova dinâmica familiar do casal.