IZ lança Sumário de Touros e Matrizes Nelore e Participa da 17ª Expogenética

Pioneiro na pesquisa científica mundial com a raça Nelore, o Instituto de Zootecnia (IZ-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Centro de P&D de Bovinos de Corte tem a satisfação de publicar o Sumário de Touros e Matrizes Nelore-IZ 2024 (Link).

Anualmente, o IZ realiza a avaliação genética dos rebanhos Nelore-IZ e publica os resultados, que refletem mais de um século de trabalho pela pecuária, visando elevar a produtividade, a eficiência e o bem-estar animal. O material genético é vendido por centrais de inseminação em parceria com o IZ, com isso, muitos animais tornam-se matrizes genéticas dos principais rebanhos bovinos de vários Estados brasileiros, melhorando a pecuária nacional.

Esta publicação traz as diferenças esperadas na progênie (DEP) dos animais, ou seja, a avaliação genética para 12 características. São 4 características de crescimento (peso ao nascer, efeito direto do peso aos 210 dias de idade, que é a idade do desmame, e os pesos aos 378 dias e 550 dias de idade, que são os pesos usados para a seleção dos animais Nelore-IZ), 1 característica de habilidade materna (efeito materno do peso aos 210 dias), 2 características morfológicas (perímetro torácico e altura da garupa, ambos tomados em machos e fêmeas à seleção), 2 características de carcaça (área do músculo longíssimos e espessura de gordura subcutânea, também obtidas em machos e fêmeas à seleção). Há também 2 características de eficiência alimentar (consumo alimentar residual e ganho de peso residual) e 2 características indicadoras de fertilidade, a de machos (perímetro escrotal) e a de fêmeas (dias ao parto).

De acordo com a pesquisadora científica, Maria Eugênia Zerlotti Mercadante, responsável pelos trabalhos de melhoramento, o Nelore-IZ é composto de 2 rebanhos de seleção, fechados para material genético de fora, e seus animais são excelentes opções para introduzir alelos (“genes”) para alto peso ao sobreano, ganho de peso da desmama ao sobreano, e para eficiência alimentar, tanto em rebanhos elite como em rebanhos comerciais. “Com a régua de DEPs publicada no Sumário de Touros e Matrizes 2024, o selecionador tem também a opção de escolher e adquirir material genético (touros, sêmen e embriões) de animais melhoradores para habilidade materna, carcaça e fertilidade”, enfatiza.

A Avaliação Genética Nelore-IZ é feita utilizando a metodologia mais moderna que existe (single-step genomic best linear unbiased prediction, ou ssGBLUP), a qual possibilita o uso de todas as informações disponíveis acerca do animal e da população avaliada: fenótipo próprio e de seus parentes, genótipo, herdabilidade e correlações com outras características, além das informações do ambiente que o animal foi criado. Na avaliação genética 2024, 26% dos animais do pedigree tem dados genômicos, o que melhora bastante a estimativa da segregação mendeliana dos animais jovens e sem progênies, ou seja, dos alelos (“genes”) que eles realmente receberam de seus pais, aumentando a acurácia das DEPs (a confiabilidade da avaliação).

O Sumário de Touros e Matrizes Nelore-IZ 2024 é disponibilizado em uma planilha excel, cujas abas DEP TOUROS, DEP MACHOS JOVENS 20222 e DEP DOADORAS DE OOCITOS, têm o recurso de filtrar os animais para melhor visualização e decisão. A planilha também traz a descrição da metodologia, e herdabilidade das características avaliadas.

A Equipe de Melhoramento Genético do Centro de Pesquisa & Desenvolvimento de Bovinos de Corte, Sertãozinho (SP), deseja que os criadores e selecionadores de Nelore façam uso dessas informações.

IZ na Expogenética 2024

O Sumário 2024 do IZ será lançado na 17ª edição da ExpoGenética – maior feira de genética zebuína do mundo –, que acontecerá de 19 a 23 de agosto, no Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG).

Com uma diversificada programação, que inclui novidades técnico científicas e mostra de animais avaliados, o evento reúne os principais programas de melhoramento genético do Brasil, incluindo o Programa de Melhoramento Genético do Instituto de Zootecnia, e permite ao público debater os rumos da seleção zebuína. A ExpoGenética conta com o lançamentos dos principais sumários de touros zebuínos, fóruns de debates, workshops e capacitação profissional. O evento será uma grande oportunidade para conhecer o trabalho do Instituto de Zootecnia e para a realização de negócios.