IX Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e Segurança Pública

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil, esteve presente hoje (19/03) no IX Congresso das Guardas Municipais, que acontece na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo. Neste encontro, as ‘Guardiãs Maria da Penha’ recebem Capacitação e valorização através de Palestras e Cursos. Participam da ação, a nossa Equipe da Guardiã Maria da Penha em conjunto com o CREAS Municipal.