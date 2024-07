Ivete Souzah volta ao Brasil para série de shows do projeto “Afro Latin Jazz” no Rio de Janeiro

Voz que ecoa a brasilidade pelo mundo, a cantora Ivete Souzah retorna ao Brasil para uma série de shows do seu mais novo projeto: o Afro Latin Jazz. As apresentações acontecem no Rio de Janeiro no Capitu Bar, no Centro da Cidade Maravilhosa, no dia 01 de agosto, quinta-feira, às 18h30, no Estúdio Onze, em São Domingos, em Niterói, no dia 03, sábado, às 20h30, e no Musicorum, em Botafogo, no dia 06, terça-feira, às 20h.

O projeto “Afro Latin Jazz” foi idealizado pela artista e nasceu de um sonho pessoal e de sua experiência de mais de 35 anos com vasto e respeitado currículo internacional. Acompanhada por um time de peso com Robertinho de Paula na guitarra, Alexandre Berreldi no baixo e Helbe Machado na bateria, ela desfila a sua força e talento para dar vida a vários clássicos da música brasileira com nuances africanas, latinas e jazzísticas.

Do Pará para o mundo

Ivete Souzah é natural de Belém, no Pará, e vem percorrendo o mundo encantando com sua voz potente. Na adolescência, dedicou-se ao atletismo até que a música a seduziu. Com a experiência de inúmeras turnês por países da Ásia, Oriente Médio, Europa e América do Sul, a cantora tem realizado uma intensa atividade de divulgação da cultura brasileira há mais de três décadas. Chegou a São Paulo em 1988, iniciando a carreira em uma noite de sorte, quando Ivete substituiu uma cantora que a incentivou a estudar teoria musical, violão clássico e piano.

A partir daí, começou uma trajetória com diversas parcerias, álbuns, festivais e espetáculos no Brasil e no exterior com nomes como Paulinho Paraná, Dori Caymmi, Claudette Soares, Laércio de Freitas, Matheus Nachtergaele, Nilton Bicudo, Claudio Curi, Giba Pinto, Lucio Ferrara, Marco Zanotti, Milton Neves, Alessandro Grinzato e Sexteto Zato Jazz.

Serviço:

Capitu Bar

Endereço: Rua do Ouvidor, 18, Centro, Rio de Janeiro – RJ

Dia e horário: dia 01 de agosto, quinta-feira, às 18h30

Entrada: franca, mediante reserva pelo (21) 99998-4757

Mais informações: https://www.instagram.com/capitubar/

Estúdio Onze

Endereço: Praça Leoni Ramos, 09, São Domingos, Niterói – RJ

Dia e horário: dia 03 de agosto, sábado, às 20h30

Mais informações: https://www.instagram.com/estudio11botequim/

Musicorum

Endereço: Rua Farani, 18, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ

Dia e horário: dia 06 de agosto, terça-feira, às 20h

Entrada: R$ 30, vendas pelo site https://www.sympla.com.br/evento/musicorum-apresenta-afro-latin-jazz/2547169

Mais informações: https://www.instagram.com/musicorumbar/

