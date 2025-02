Ivete Sangalo e Durval Lelys celebram os 40 anos do axé no Camarote Salvador

A 25ª edição do renomado Camarote Salvador promete ser um marco na história do evento, que já se consolidou como uma das principais atrações do Carnaval baiano. Este ano, a festividade terá um caráter especial ao homenagear os bairros históricos da capital da Bahia, destacando sua rica cultura e tradição.

Uma das novidades mais aguardadas é a presença de dois ícones da música brasileira, Ivete Sangalo e Durval Lelys, que se apresentarão pela primeira vez no espaço. O evento também celebrará os 40 anos do gênero musical axé, um dos maiores símbolos da identidade cultural baiana. O anúncio foi feito durante uma coletiva realizada na sede do camarote, localizada no bairro de Ondina, na última quarta-feira, dia 16.

Paulo Goés, fundador do Camarote Salvador, ressaltou a importância de homenagear a trajetória do axé por meio de artistas consagrados: “É através desses grandes artistas que estamos reverenciando os 40 anos do axé”. Além de Ivete e Durval, o público poderá aproveitar apresentações de outros renomados músicos como Leo Santana, Alok, Carlinhos Brown, Péricles e muitos outros.

Outro destaque desta edição será a cenografia inovadora que remeterá aos tradicionais bairros de Salvador. Andrey Hermuche, diretor criativo do evento, compartilhou detalhes sobre a proposta: “Em 2025, vamos aprofundar o contexto visual para ampliar a conexão com a cidade. Faremos uma homenagem a Santo Antônio Além do Carmo, um dos bairros mais antigos da capital baiana, com o charme dos casarões coloridos”.

Além das apresentações musicais, a cultura local será celebrada nas camisas do camarote, que também trarão elementos típicos da Bahia. Para compor o time de anfitriões da 25ª edição do Camarote Salvador, foi escolhida a ex-BBB Mari Gonzalez, que trará seu carisma e energia para o evento.

Com uma programação repleta de atrações e uma proposta de valorização das raízes culturais locais, o Camarote Salvador se prepara para receber foliões em uma celebração memorável que promete unir tradição e inovação.