Ivete Sangalo desfila trio elétrico em última de carnaval de Salvador

Na tarde desta terça-feira, 4 de abril, Ivete Sangalo subiu ao trio elétrico durante o Circuito Campo Grande, em Salvador, para brindar os foliões com um espetáculo vibrante no último dia oficial do carnaval da capital baiana. A artista, reconhecida como uma das principais figuras do carnaval brasileiro, desfilou pelo circuito com seu bloco, o Pipoca da Ivete, atraindo uma multidão entusiasmada.

Para essa ocasião especial, Ivete optou por um traje que misturava cores pastéis e transparências, evidenciado por um body elegante e uma capa adornada com plumas que realçavam seu carisma e energia contagiante.

Durante o desfile, a cantora teve a honra de receber um prêmio simbólico das mãos de um jurado do Guinness World Records. Este reconhecimento celebra Salvador como a cidade que abriga a maior festa de trio elétrico do mundo, consolidando ainda mais a importância cultural do evento.

A festa também contou com a presença de celebridades que se misturaram aos foliões. O jornalista Evaristo Costa foi um deles; para aproveitar a festividade sem ser reconhecido, ele usou uma máscara que lhe permitiu desfrutar do carnaval com mais liberdade e conforto entre o público.

O evento reforça não apenas a relevância de Ivete Sangalo na música brasileira, mas também o papel fundamental que o carnaval desempenha na cultura e na identidade da cidade de Salvador.