Ivete Sangalo confirma Ludmilla como primeira participação especial do seu show no Maracanã

Um grande encontro e cheio de energia! Ludmilla é a primeira atração confirmada do esquenta que Ivete Sangalo vai fazer no Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo dia 20 de dezembro. Só para lembrar, o show é um gostinho da turnê que vai celebrar os 30 anos de carreira da cantora, o Ivete 3.0. Os ingressos estão à venda na Eventim.

O show de dezembro, assim como a turnê de 2024, traz assinatura da 30e, empresa que trouxe uma revolução ao mercado do entretenimento por oferecer excelência em projetos que já entraram para a história recente da música brasileira.

Com transmissão ao vivo pela TV Globo para todo Brasil, a apresentação será um aperitivo da turnê que percorrerá 30 cidades em 2024, ocupando arenas. Será a primeira vez que a TV Globo exibirá um especial de fim de ano ao vivo.

Parte da renda do show será destinada ao Instituto Ivete Sangalo, bem como ações solidárias realizadas em todo projeto.

Serviço:

Ivete – Esquenta no Maracanã

Data: 20/12/2023

Show: 20h30

Abertura dos portões: 16h

Local: Maracanã

Endereço: Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 – Maracanã

Classificação etária: 16 ANOS – MENORES DE 5 A 15 ANOS ACOMPANHADOS DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS – MENORES DE 5 ANOS NÃO ACESSAM O EVENTO

SETORES:

CLUBE VEVETA A: R$ 990,00 (inteira) | R$ 495,00 (meia entrada) |

R$ 594,00 (social)

CLUBE VEVETA B: R$ 990,00 (inteira) | R$ 495,00 (meia entrada) |

R$ 594,00 (social)

PIT PICPAY A: R$ 650,00 (inteira) | R$ 325,00 (meia entrada) | R$ 390,00 (social)

PIT PICPAY B: R$ 650,00 (inteira) | R$ 325,00 (meia entrada) | R$ 390,00 (social)

PIPOCA DA IVETE: R$ 300,00 (inteira) | R$ 150,00 (meia entrada) | R$ 180,00 (social)

INFERIOR LESTE: R$ 250,00 (inteira) | R$ 125,00 (meia entrada) | R$ 150,00 (social)

INFERIOR OESTE: R$ 250,00 (inteira) | R$ 125,00 (meia entrada) | R$ 150,00 (social)

INFERIOR SUL: R$ 180,00 (inteira) | R$ 90,00 (meia entrada) | R$ 108,00 (social)

SUPERIOR LESTE: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50 (meia entrada) | R$ 60,00 (social)

SUPERIOR OESTE: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50 (meia entrada) | R$ 60,00 (social)

SUPERIOR SUL: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50 (meia entrada) | R$ 60,00 (social)

SUPERIOR NÍVEL 5: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50 (meia entrada) | R$ 60,00 (social)

MARACANÃ MAIS LESTE: R$ 360,00 (inteira) | R$ 180,00 (meia entrada) | R$ 216,00 (social)

MARACANÃ MAIS OESTE: R$ 360,00 (inteira) | R$ 180,00 (meia entrada) | R$ 216,00 (social)

Passo a passo para ter o desconto com PicPay:

Baixe o app PicPay e abra sua conta gratuita em minutos

Na tela de início, clique na aba PicPay Shop

Clique no banner do evento que irá direcionar para o site da Eventim

Na hora de concluir o pagamento, insira o cupom IVETECOMMAISPIQUE

Finalize a compra direto pelo site da Eventim

Pronto, agora é só curtir a festa com mais pique!

BILHETERIA – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

A partir do dia 27 de Setembro às 13h

Local: Estádio Nilton Santos – Engenhão*

Endereço: Bilheteria Norte – Rua das Oficinas, s/n – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ, 20770-001

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Na data do show o atendimento de bilheteria é no local do evento.

Limite de Ingressos: 6 | Limite de Meia: 2

Parcelamento em 10x com juros no site | Não teremos parcelamento na bilheteria.

MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS

Confira em www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.