Ivete Sangalo, Bell Marques, Grafith, Jorge e Mateus e Banda Eva fecham a 32ª do Carnatal 2023

Com três dias de muita festa, o Carnatal 2023 encerra sua edição com mais de 70 mil foliões. Neste domingo (10), a veterana da festa, Ivete Sangalo subiu ao trio do Bloco Village para animar o público na última noite da 32ª edição do carnaval fora de época. A baiana abriu seu show com “Macetando” canção inédita em parceria com Ludmilla. Veveta entregou toda sua energia nas duas voltas e meia do circuito e cantou hits como “Cria da Ivete”, “Abalou” e outros, além de receber a cantora Marina Elali em seu trio.

Bell Marques, que se apresentou na sexta e no sábado, também deu sequência na programação de domingo com Bloco Vumbora. O baiano apresentou seus principais sucessos e, claro, teve a participação especial de seus filhos Rafa e Pipo. O cantor animou a cidade potiguar com seu axé ao som de “Selva Branca”, “Voa Voa”, “Amor Perfeito” e muito mais.

Encerrando os trios da edição, a Banda Grafith que desgostou os ingressos, agitou a pista com “Vou pra Quebrada”, “Talentão” e outros hits. O quarteto, composto por Kaká, Carlinhos, Joãozinho e Júnior, animou os foliões que estavam presentes no Bloco084.

A noite seguiu dentro da Arena das Dunas com o Camarote Beats. No palco, Lipe Lucena estreou no Carnatal e energizou o público ao som de “Vou Te Assumir”, “Desfaz Essa Mala”, “Para De Brigar Por Mim” e outros grandes sucessos que garantiram a felicidade dos foliões. Dando continuidade dos shows, a dupla Jorge e Mateus abalou o coração dos apaixonados com “Nocaute”, “Logo Eu”, “A Gente Nem Ficou” e outras canções amadas por todos.

Na sequência, Henry Freitas comandou o penúltimo show com as canções “Mantenha Distância”, “Me Evita Mais” e grandes sucessos. O cantor foi inimigo do fim e se jogou para o meio do público, deixando gostinho de quero mais.

Madrugada adentro, Banda EVA encerrou a 32ª edição do Carnatal com muito alto astral e fazendo os foliões soltarem a voz com “Arerê”, “Vem Meu Amor”, “Minha Pequena Eva” e com muitas outras músicas.