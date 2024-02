Ivete Sangalo abre vendas da mega turnê A FESTA, que celebra os seus 30 anos de carreira

Vai rolar A FESTA! A mega turnê em comemoração às três décadas de história de Ivete Sangalo, que vai percorrer as principais arenas de todo o Brasil, já conta com seu pontapé inicial. As apresentações, com produção da 30e, começam no dia 1 de junho, em Manaus, na Arena da Amazônia, e depois seguem viagem por vários cantos do país em um total de 30 shows.

A partir de hoje, 6 de fevereiro, os fãs de Veveta já conseguem garantir um lugar nessa celebração. Com parcelamento em até dez vezes, as entradas podem ser adquiridas no site da Eventim – vale ressaltar que os lotes ofertados nesta pré-venda apresentam um número limitado, bem como áreas demarcadas em setores especiais e vantagens exclusivas (os detalhes podem ser conferidos abaixo).

No final de 2023, o Esquenta Ivete 3.0, deu início às comemorações com um mega show no Estádio do Maracanã que fez jus à grandiosidade de Veveta: contou com a maior estrutura já construída para um artista brasileiro, corpo de balé de 30 dançarinos, entradas e efeitos especiais, além de um setlist que revisitou todos os sucessos que a cantora consolidou em sua trajetória – desde os mais antigos – como “Abalou”, “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, “Arerê” – até os mais recentes, como “Cria da Ivete”, “Rua da Saudade”, “Gigante” e o sucesso “Macetando”.

O PicPay entra como grande parceiro de Ivete Sangalo na turnê A FESTA e oferece um benefício exclusivo: 50% de desconto no valor integral do Pacotes VIP e Clube da Veveta. É importante lembrar que esta vantagem é limitada. Porém, depois de esgotados os lotes, o PicPay continua oferecendo benefícios em todas as experiências, que passarão a ter o mesmo valor da entrada meia-estudante. A turnê A FESTA ainda conta com a parceria das marcas Itaipava, Hellmann’s e Engov e apoio do Instituto Nós Por Elas (NPE). O NPE é uma associação sem fins lucrativos que trabalha diariamente para criar e desenvolver oportunidades para mulheres vítimas de violência. Suas ações, conteúdos e pautas servem como um incentivo para que o Brasil seja exemplo mundial de atuação no plano ESG, em atenção às diretrizes da OCDE e da ONU.

Os ingressos para os demais setores para a mega tour estarão disponíveis em breve para compra no site www.turneafesta.com.br e também na Eventim.

Para os clientes que optarem pela entrada social, R$ 5 de cada ingresso será destinado ao Instituto Ivete Sangalo, associação sem fins lucrativos dedicada a causas sociais.

Confira abaixo as datas e cidades programadas para a turnê e as informações sobre os pacotes VIP:

Datas

01 de Junho – Manaus – Arena da Amazônia

29 de Junho – Belém – Estádio Olímpico do Pará

06 de Julho – Palmas – Estádio Nilton Santos

13 de Julho – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha

20 de Julho – Goiânia – Estádio Serra Dourada

27 de Julho – Barreiras – Estádio Municipal Geraldão

03 de Agosto – Aracaju – Estádio Lourival Baptista

10 de Agosto – Maceió – Estádio Rei Pelé

17 de Agosto – João Pessoa – Estádio José Américo de Almeida Filho

24 de Agosto – Recife – Arena de Pernambuco

31 de Agosto – Natal – Arena das Dunas

07 de Setembro – São Luis – Estádio Governador João Castelo (Castelão)

14 de Setembro – Teresina – Estádio de Futebol Albertão

21 de Setembro – Juazeiro do Norte – Arena Romeirão

28 de Setembro – Vitória – Estádio Kleber Andrade

12 de Outubro – Salvador – Arena Fonte Nova

19 de Outubro – Juiz de Fora – Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

26 de Outubro – Presidente Prudente – Estádio Paulo Constantino (Prudentão)

02 de Novembro – São José do Rio Preto – Estádio Benedito Teixeira (Teixeirão)

09 de Novembro – Londrina – Estádio do Café

16 de Novembro – Porto Alegre – Beira Rio

23 de Novembro – Curitiba – EM BREVE

30 de Novembro – Jundiaí – Estádio Doutor Jayme Cintra

07 de Dezembro – Ribeirão Preto – Arena Nicnet Eurobike

14 de Dezembro – Belo Horizonte – Arena MRV

21 de Dezembro – São Paulo – Allianz Parque

01 de Fevereiro de 2025 – Florianópolis – Estádio Orlando Scarpelli

29 de Março de 2025 – Fortaleza – Arena Castelão

05 de Abril de 2025 – Juazeiro – Estádio Adauto Moraes

12 de Abril de 2025 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Pacotes Vip

CLUBE DA VEVETA – A FESTA

Valores:

Meia Estudante R$ 2.655

Meia PicPay R$ 2.655

Meia social R$ 2.724

Inteira R$ 3.000

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta – A Festa

After pocket show no VIP Lounge Experience com Ivete cantando músicas exclusivas em formato acústico

Acesso exclusivo a passagem de som

Backstage tour

Banheiro exclusivo

Bar exclusivo

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Pôster comemorativo da turnê (edição limitada e exclusiva) Laminado Ivete Sangalo VIP Lounge Experience

Oportunidade de foto em frente ao cenário VIP do tapete vermelho para comemorar sua noite.

Receptivo (ponto de encontro) e traslado exclusivo até o local do show (ida e volta)

Entrada antecipada no local do show

Receptivo VIP no local

Customização de camisetas (disponibilidade limitada)

Mainha VIP Lounge Experience: ponto para carregar celular

*obs: o After pocket show do VIP Lounge Experience é uma experiência de 10 minutos que não pode ser filmada, sendo um momento exclusivo entre os fãs e a cantora

*open bar: refrigerante, água e cerveja

CLUBE DA VEVETA – ABALOU

Valores:

Meia Estudante R$ 1.155

Meia PicPay R$ 1.155

Meia social R$ 1.224

Inteira R$ 1.500

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta – Abalou

Open bar

Banheiro exclusivo

Bar exclusivo

Acesso exclusivo a passagem de som

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Poster comemorativo da tour (edição limitada)

Entrada antecipada no local do show

Customização de camisetas (disponibilidade limitada)

Laminado Ivete Sangalo VIP

*open bar: refrigerante, água e cerveja

CLUBE DA VEVETA – SORTE GRANDE

Valores:

Meia Estudante R$ 855

Meia PicPay R$ 855

Meia social R$ 924

Inteira R$ 1.200

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta – Sorte Grande

Open bar

Banheiro exclusivo

Bar exclusivo;

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Poster comemorativo da tour (edição limitada)

Laminado Ivete Sangalo VIP

*open bar: refrigerante, água e cerveja

PACOTE VIP – TEMPO DE ALEGRIA

Valores:

Meia Estudante R$ 645

Meia PicPay R$ 645

Meia social R$ 714

Inteira R$ 990

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado para a Pit PicPay A

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Poster comemorativo da tour (edição limitada)

Entrada antecipada 10 minutos no local do show

PACOTE VIP – ARERÊ

Valores:

Meia Estudante R$ 645

Meia PicPay R$ 645

Meia social R$ 714

Inteira R$ 990

O pacote inclui:

Um ingresso premium reservado para a Pit PicPay B

Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque

Poster comemorativo da tour (edição limitada)

Entrada antecipada 10 minutos no local do show

Serviço – ABERTURA DE VENDAS EM BREVE

MANAUS

Data: 1 de Junho de 2024

Local: Arena da Amazônia

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

BELÉM

Data: 29 de Junho de 2024

Local: Estádio Olímpico do Pará

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: segunda a sexta-feira das 9h às 17h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Link Produtora – Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1698 – Umarizal – Sala 2301

PALMAS

Data: 6 de Julho de 2024

Local: Estádio Nilton Santos

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 5 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

BRASÍLIA

Data: 13 de Julho de 2024

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 13h às 19h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Loja Eventim – Brasília Shopping, Loja Q054 | SCN Quadra 05 BL A, Asa Norte

GOIÂNIA

Data: 20 de Julho de 2024

Local: Estádio Serra Dourada

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: segunda a sexta-feira, das 08h às 18h e sábado, das 08h às 13h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Imports Carro de Luxo – Av. 85, 2689, St. Marista

BARREIRAS

Data: 27 de Julho de 2024

Local: Estádio Municipal Geraldão

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

ARACAJU

Data: 03 de Agosto de 2024

Local: Estádio Estadual Lourival Baptista

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: segunda-feira a sábado das 10h às 22h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Point do Ingresso – Shopping RioMar Aracaju – Av, Delmiro Gouveia, n° 400, Coroa de Melo.

MACEIÓ

Data: 10 de Agosto de 2024

Local: Estádio Rei Pelé

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

JOÃO PESSOA

Data: 17 de Agosto de 2024

Local: Estádio José Américo de Almeida Filho

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

RECIFE

Data: 24 de Agosto de 2024

Local: Arena de Pernambuco

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

NATAL

Data: 31 de Agosto de 2024

Local: Arena das Dunas

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

SÃO LUÍS

Data: 7 de Setembro de 2024

Local: Estádio Governador João Castelo (Castelão)

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: segunda-feira a sábado das 10h às 22h | domingos das 14h às 20h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: 4Mãos Store – Av. Prof Carlos Cunha, n° 1000, Jaracaty

TERESINA

Data: 14 de Setembro de 2024

Local: Estádio de Futebol Albertão

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: segunda-feira a sábado das 11h às 00h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Av. Lindolfo Monteiro, n°1380, Horto

JUAZEIRO DO NORTE

Data: 21 de Setembro de 2024

Local: Arena Romeirão

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

VITÓRIA

Data: 28 de Setembro de 2024

Local: Estádio Kleber Andrade

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 14h às 20h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Av. Américo Buaiz, 200, loja 230, Shopping Vitória, Enseada do Suá

SALVADOR

Data: 12 de Outubro de 2024

Local: Arena Fonte Nova

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: segunda-feira a sábado, das 09h às 22h e domingo, das 13h às 22h

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: Loja Pida Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 3133, Caminho das Árvores

JUIZ DE FORA

Data: 19 de Outubro de 2024

Local: Estádio Municipal Radialista Mário Helênio

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

PRESIDENTE PRUDENTE

Data: 26 de Outubro de 2024

Local: Estádio Paulo Constantino (Prudentão)

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia-entrada legal) | R$ 924 (entrada social) | R$ 1.200 (inteira)

Clube da Veveta Abalou – R$ 1.155 (meia-entrada legal) | R$ 1.224 (entrada social) | R$ 1.500 (inteira)

Clube da Veveta A Festa – R$ 2.655 (meia-entrada legal) | R$ 2.724 (entrada social) | R$ 3.000 (inteira)

Início das vendas: 6 de fevereiro, 12h (on-line), 13h (presencial)

Horário de funcionamento da bilheteria: EM BREVE

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria: EM BREVE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Data: 02 de Novembro de 2024

Local: Estádio Benedito Teixeira (Teixeirão)

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos:

Pipoca VIP – R$ 150 (meia-entrada legal) | R$ 180 (entrada social) | R$ 300 (inteira)

Pit PicPay A – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pit PicPay B – R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 414 (entrada social) | R$ 690 (inteira)

Pacote VIP Tempo de Alegria – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Pacote VIP Arerê – R$ 645 (meia-entrada legal) | R$ 714 (entrada social) | R$ 990 (inteira)

Clube da Veveta Sorte Grande – R$ 855 (meia