Ives Gandra e o ministro Luiz Barroso participam de seminário em Santo André

O professor e jurista Ives Gandra da Silva Martins, sócio fundador do Gandra Martins Advogados, ministrará palestra nesta sexta-feira, dia 18/10, às 17 horas, no XII Congresso de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de Santo André (FADISA).

O evento, que tem como tema principal ‘Ética e Liberdade: Liberdade com Ética’, contará também com a presença do Presidente do STF, Ministro Luiz Barroso e será realizado no Teatro Municipal de Santo André – Praça IV Centenário, 1 – Centro, Santo André, SP.

Reserve sua vaga neste link.