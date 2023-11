Iveco Daily Hi-Matic é o primeiro furgão com transmissão automática produzido no Brasil

A linha Daily, fabricada pela Iveco na cidade mineira de Sete Lagoas, ganhou mais uma versão: o Daily Hi-Matic 35-180. O principal diferencial do veículo é a transmissão automática. Apresentado na Fenatran de 2022, o Daily Hi-Matic é o primeiro veículo leve comercial com câmbio automático fabricado no Brasil – desde março, a concorrente Ford Transit Automática é montada no Uruguai. Produzida na versão chassi-cabine, o Daily Hi-Matic estará disponível para vendas a partir de dezembro de 2023 e virá com um ano de cortesia do Nexpro Connect, uma plataforma de conectividade que oferece ferramentas (para gestão de frotas, manutenção e serviços.

Iveco Daily Hi-Matic – divulgação

O Daily Hi-Matic é um veículo consagrado no mercado europeu e na Argentina. No Brasil, passou por dois anos de desenvolvimento e mais de 500 mil quilômetros rodados, sendo 80% em trechos urbanos e 20% em rodoviário. O modelo conta com motor FPT / F1C VGT de 180 cavalos de potência a 3.500 rpm e 43,8 kgfm de torque de 1.600 a 2.900 rpm. Pode ser conduzido por motoristas com habilitação B, a mesma categoria usada para direção de veículos de passeio. “O desenvolvimento do Daily Hi-Matic foi focado em oferecer mais performance e segurança, economia operacional e conforto aos motoristas. O trem de força tem capacidade de rampa íngremes de 30 graus, ou seja, máxima performance e segurança. O equilíbrio entre desempenho e consumo de combustível proporciona um menor desgaste de componentes, enquanto a troca de marchas suave garante mais conforto aos motoristas”, explica Marcus Souza, diretor de Marketing da Iveco para a América Latina.

Iveco Daily Hi-Matic – divulgação

O modelo vem equipado com a caixa ZF- 8HP, com 8 velocidades. A caixa automática é robusta e atende a aplicações de 3,5 a 7 toneladas, e com diferentes funções, como “Eco Mode”, “Kick Down” e “Creep Mode”. A “Eco Mode” faz com que o veículo tenha um comportamento alinhado à performance na melhor condição de consumo. O Daily sai de fábrica com essa função, mas ainda há a opção “Power Mode” ou o modo “Manual”, para atender aos motoristas que preferem fazer as trocas de marchas. A “Kick Down” assegura melhor performance nas ultrapassagens. O acionamento dessa função está localizado no pedal do acelerador. Com o curso do pedal até o final, o veículo reduz as marchas para melhorar o desempenho. Já a “Creep Mode” permite que em marcha lenta o veículo inicie o movimento, facilitando pequenas manobras, como entrada em docas e baliza em vaga.

Iveco Daily Hi-Matic – divulgação

Consolidada no mercado brasileiro, a linha Daily é líder no segmento de chassi-cabine. Nos últimos 12 anos, a Iveco somou dez anos em primeiro lugar na categoria. No acumulado de janeiro a outubro, a marca italiana alcançou a média de 36% de participação de mercado. Esse resultado mostra um crescimento de 65% em “market share” nos últimos quatro anos. “São números que reforçam como os nossos produtos são reconhecidos pelo cliente. Sabemos que há fatores que impactam nesse resultado, como a atenção do serviço de pós-venda. Por isso, somos gratos aos nossos clientes pela preferência e confiança”, afirma Carlos Tavares, diretor Comercial da Iveco.

Primeiras impressões

Passeio completo

Belo Horizonte/MG– No teste feito no requintado bairro da Pampulha, na capital mineira, o Daily Hi-Matic com motor FPT / F1C VGT Euro 6 mostrou que esbanja torque e potência, além de uma agilidade nas manobras surpreendente para um veículo deste porte. O motor de 3,0 litros com 160 cavalos de potência entrega robustos 38,7 kgfm de torque já em baixos giros, graças ao sistema de turbocompressor de geometria variada. O sistema de injeção de combustível, que trabalha por solenoides, amplia a eficiência na mistura ideal com o ar. A parceria com a caixa automática ZF-8HP, com 8 velocidades, se mostra harmoniosa, enquanto o nível de ruído e trepidação foi nitidamente reduzido em relação à versão Euro 5 manual.

Segundo a Iveco, as trocas de marchas no Daily Hi-Matic levam dois milésimos de segundo. E, de fato, o câmbio proporciona trocas de marchas bastante suaves e rápidas. Tem ainda a função “Eco Mode”, para melhorar o consumo – algo de extrema relevância no segmento. Há também a opção “Power Mode”, para as arrancadas, ou o modo “Manual” para motoristas que preferem engatar as marchas. Uma das vantagens de uma transmissão automática é que o equilíbrio do sistema fazer as trocas no momento certo proporciona menor desgaste de componentes.

No habitáculo, os bancos têm assento amplo, apoios de cabeça redesenhados, densidade corretas das espumas e padrões elegantes de tecido de revestimento. Um compartimento com 80 litros de capacidade sob o assento do passageiro amplia as possibilidades de carregar objetos na cabine. Controle eletrônico de estabilidade, freio com assistência hidráulica e sistema de auxílio para saída em rampa são itens de série no Daily Hi-Matic 35-180.