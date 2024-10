Ivan Lins volta ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Depois do enorme sucesso e casa lotada, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro será palco, mais uma vez, de um show inesquecível: Série Joias da MPB/ Ivan Lins & Orquestra MPB Jazz. Com única apresentação, no dia 29 de outubro, terça-feira, às 19h, Ivan vai mostrar os maiores sucessos de sua carreira que marcaram gerações como Madalena, Vitoriosa, Lembra de mim, Vieste, Começar de Novo, Dinorah Dinorah, Novo Tempo, entre outros. O cantor, pianista e compositor estará acompanhado da Orquestra MPB Jazz, sob a regência do maestro Renato Coelho. Os ingressos já estão disponíveis através do site www.theatromunicipal.rj.gov.br ou na bilheteria do Theatro.

Ivan acaba de fazer uma turnê pela Europa e nesse momento, está em São Paulo, preparando um álbum de músicas inéditas. A gravação do novo trabalho está sendo captada e vai se transformar em um documentário sobre a trajetória do artista, previsto para ser lançado em 2025, ano em que ele completará 80 anos de vida e 60 de carreira.

“Esse encontro com o Ivan Lins foi inusitado. Nós tínhamos uma programação para realizar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e nós íamos fazer um tributo a Frank Sinatra com um cantor de Los Angeles. Porém, teve um imprevisto de data, não deu pra conciliar. Então, mexendo no Spotify, o primeiro artista que apareceu pra mim foi o Ivan Lins. Pensei: Caramba, será que conseguimos fazer um show com o Ivan? Descobri o contato dele, tinha data disponível e começaram as negociações. Não havia arranjo nenhum para essa orquestra, resolvemos fazer tudo inédito, em relação aos arranjos (do Jessé Sadok e do Rafael Rocha). E agora, o projeto da orquestra deu certo, chama-se MPB Jazz, que trabalha com os principais artistas da MPB, usando elementos do Jazz” – conta o maestro e produtor do show, Renato Coelho.

Serviço

Série Joias da MPB/ Ivan Lins & Orquestra MPB Jazz

Data: 29 de outubro 2024 – (terça-feira)

Horário: 19h – Não será permitida a entrada após o início do espetáculo

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Praça Floriano s/nº – Centro

Classificação: Livre

Abertura do local às 18h

Os ingressos estão à venda através do site theatromunicipal.rj.gov.br ou na bilheteria do Theatro.

Ingressos:

Frisa ou Camarote – R$350,00 (individual)

Plateia –R$350,00

Balcão Nobre – R$300,00

Balcão Superior – R$250,00

Balcão Superior Lateral – R$220,00

Galeria – R$200,00

Galeria Lateral – R$180,00

Duração: 2h

