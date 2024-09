Ivan Lins encerra o Jazz Festival em Atibaia

O último fim de semana do Jazz Festival, evento realizado pela Bourbon Hospitalidade, terá como atração o cantor e compositor Ivan Lins, no sábado, 7/9. Os convites para o show, que será aberto ao público, estão sendo vendidos através da plataforma Sympla .

Quem adquirir a entrada para a apresentação, ganha ainda um jantar no Vezzoso Cucina, cujo chef executivo é o renomado Salvatore Loi, que traz ao restaurante uma cozinha contemporânea inspirada na cultura e gastronomia italiana.

Em parceria com o conceituado clube de jazz Blue Note, foram convidados artistas renomados para a primeira edição do Jazz Festival, com apresentações para toda a família, incluindo shows exclusivos para hóspedes e outros abertos ao público geral. Passaram pelos palcos do evento nomes como Tony Gordon, Toquinho e Camilla Faustino.

Serviço: Jazz Festival

Data: 07/09/2024

Início: Às 21h30

Local: Bourbon Atibaia Resort (Rod. Fernão Dias, Km 37,5 – Jardim Boa Vista, Atibaia – SP)

Ingressos: Link