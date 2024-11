IV Expo Internacional celebra Consciência Negra e ações antirracistas

A abertura da IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra, aconteceu no Pavilhão 3, do Distrito Anhembi. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura Municipal de São Paulo, é parte da política pública “São Paulo: Farol de Combate ao Racismo” e traz uma programação diversificada para celebrar a cultura afro-brasileira. Após uma apresentação do grupo Circo de Ébano, formado inteiramente por artistas negros e periféricos, autoridades discursaram sobre a importância da ocasião.

Ao lado de lideranças, representantes da sociedade civil e artistas comprometidos com a promoção da igualdade racial e o combate ao racismo, o prefeito Ricardo Nunes destacou a importância do evento, que teve como tema central os griôs – sábios e guardiões das histórias que preservam a memória da população negra no Brasil e na África.

O Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participou do evento ao lado da Primeira Dama, Regina Nunes. Figura prestigiada no evento por endossar políticas de combate ao racismo durante sua gestão, Nunes reforçou as ações da Prefeitura que vão além da realização da Expo: “Na nossa cidade de São Paulo temos ações efetivas durante os 365 dias do ano, que repercutem positivamente como exemplo para outros municípios, como nosso plano didático de ações de combate ao racismo e os centros de referência da promoção de igualdade racial”.

O prefeito também apresentou o Selo de Igualdade Racial, que já reconheceu práticas antirracistas de 149 instituições e as ações do Núcleo de Educação para as relações étnico-raciais da Secretaria Municipal de Educação (SME), que oferece mil vagas para cursos sobre educação antirracista e também o lançamento do documento “Currículo da Cidade Educação Antirracista Orientações Pedagógicas”.

O discurso foi concluído com a promessa da continuidade das atividades. “Quando falamos de combate ao racismo, estamos falando de enfrentar injustiças. E todos nós, sem dúvida, cada um que está aqui, repudiamos essas injustiças. É isso que temos feito, e é isso que continuaremos a fazer”.

Autoridades africanas também subiram ao palco, como o Embaixador do Mali, Ibrahima Diallo e a Rainha do povo Bena Tshiyamba de Bakwa Indu, da República Democrática do Congo, Diambi Kabatusuila. Ambos reforçaram a importância do evento para a relação do Brasil com o continente.

Kabatusuila pontuou que, sem as tradições africanas, o Brasil não seria o que é, e que a IV Expo é muito significativa para celebrar essa herança: “Nós não podemos falar do planeta Terra sem falar das grandes contribuições das pessoas africanas em todo o mundo. Então, esta exposição é uma ferramenta que vocês estão adicionando à sua cidade”.

Em sua fala, o embaixador Ibrahima Diallo agradeceu por estar presente em uma ocasião tão especial, e que o dia da Consciência Negra é um símbolo muito importante: “É uma honra estar celebrando não somente o nosso passado, mas também o presente e o futuro.” O embaixador afirmou ainda que o Brasil é um exemplo de como desenvolver um país, reforçando ser vital a cooperação econômica entre as regiões. “É preciso trabalhar para avançar”.

O Secretário Municipal de Relações Internacionais da Cidade de São Paulo, Ricardo Gomyde, também prestigiou o evento como uma das figuras centrais da cerimônia. Administrador do órgão municipal que acolhe essa e todas as outras edições da Expo Internacional Dia da Consciência Negra, Gomyde sinalizou, em coro ao Prefeito Ricardo Nunes, o compromisso da cidade com a luta por igualdade racial:

“Sabemos que o combate ao racismo é uma responsabilidade coletiva. Precisamos da união de governos, organizações e de toda a sociedade civil para promover mudanças significativas.”, enuncia. “Este evento é uma oportunidade para fortalecermos alianças, ampliarmos nossas vozes e inspirarmos ações concretas.”

Elaine Gomes, Gerente de Projetos e responsável pela coordenação da Expo Internacional Dia da Consciência Negra, também subiu ao palco e posicionou o evento como um marco: “A IV Expo é produto final de toda essa monta de resistência diária. Este evento é mais que uma exposição, é um marco de resistência, de luta, de aclamamento para o nosso povo preto”.

A ocasião se encerrou com muita música, com a apresentação “Divas: Tributos às vozes negras”. A IV Expo Internacional Dia da Consciência Negra seguirá até domingo (24) com 36 horas de programação vibrante, reunindo shows, palestras, exposições e uma feira dedicada aos afroempreendedores. Acompanhe o Instagram do evento – @consciencianegrasp – e fique por dentro de todas as novidades da Expo 2024!