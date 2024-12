ITESCS é reconhecido como Cadeia Produtiva Local Consolidada

No último mês, o Instituto de Tecnologia do Grande ABC (ITESCS) alcançou um marco importante ao ser reconhecido como uma Cadeia Produtiva Local (CPL) Consolidada, com uma nota de maturidade de 7,0 no edital CDRT 01/2024 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Este reconhecimento ressalta o papel do ITESCS como um pilar fundamental no ecossistema de tecnologia e inovação do Grande ABC, impulsionando a região com projetos de capacitação, networking e desenvolvimento sustentável para empresas e profissionais.

A Presidente do ITESCS, Luisa Caldas, celebra o marco: “Uma CPL de tecnologia no grande ABC vem promover o desenvolvimento econômico e social ao estimular a competitividade, a inovação, a geração de empregos, a sustentabilidade e a valorização da identidade local, fortalecendo assim o protagonismo e visibilidade da região que diz respeito à tecnologia à nível nacional “.

Com uma atuação estratégica e uma visão abrangente, o ITESCS promove não apenas o crescimento tecnológico de São Caetano do Sul, mas de todos os municípios do Grande ABC, uma região que abriga mais de 11.600 empresas de tecnologia. Ao longo de sua trajetória, o instituto se consolidou como um motor de desenvolvimento, conectando diferentes atores do setor e fortalecendo o ambiente de inovação. Esse trabalho integra diversas áreas e setores, fomentando a criação de novas oportunidades de crescimento e promovendo o desenvolvimento econômico e social da região.

Parceiros do Instituto também celebraram a conquista. “O passaporte digital de 2.030 da região do ABC Paulista foi emitido em 2024 com o reconhecimento do CPL – TIC do Grande ABC pelo Estado de São Paulo, liderado pelo ITESCS, afirma Fabio Costa de Souza, Gestor do Sebrae for Startups no Grande ABC. Além dele, Vinicius Agostinho da Nóbrega, Gerente Regional do Sebrae Grande ABC, destaca a importância do reconhecimento obtido: “Com as 11.685 empresas de tecnologia que realizam a transformação digital do Brasil em diversas verticais de negócios, temos a efetiva ponte entre as Empresas tradicionais e digitais”.

PROJETOS E PROGRAMAS DO ITESCS

Para sustentar esse ecossistema e atender às necessidades do mercado de tecnologia, o ITESCS implementou uma série de projetos e programas voltados para a formação profissional, a inovação, a governança e a inclusão social. Destacam-se as seguintes iniciativas:

1. Fábrica Tech: Este programa é dedicado à formação de desenvolvedores em nível “junior”, preparando jovens para o mercado de inovação. A iniciativa tem como objetivo suprir a crescente demanda por profissionais qualificados no setor de TI, capacitando novos talentos e fortalecendo o ecossistema local.

2. Fábrica Tech Junior: Voltado para crianças e jovens entre 10 e 17 anos, o Fabrica Tech Junior é um programa de educação em tecnologia que introduz os participantes ao universo digital e às habilidades do futuro. O objetivo é formar uma geração de jovens mais preparados para os desafios tecnológicos, fortalecendo as bases de um ecossistema inovador e promissor.

3. Startup Board Advisor: O ITESCS oferece um banco de conselheiros consultivos para startups em desenvolvimento, promovendo a governança corporativa e o crescimento sustentável dessas empresas. Através de mentoria e aconselhamento estratégico, esse programa conecta empreendedores a conselheiros experientes, agregando valor e profissionalismo às startups da região.

4. Vertical Mulheres e Diversidade: Comprometido com a inclusão e a diversidade, o ITESCS mantém uma vertical específica para apoiar o protagonismo feminino e grupos sub-representados no setor de tecnologia. Essa iniciativa cria um espaço de networking, oportunidades de crescimento e discussões sobre igualdade no mercado de trabalho, buscando tornar o setor mais inclusivo.

5. Vertical de Recursos Humanos (RH): Conectando Talentos e Empresas: O ITESCS reconhece a relevância estratégica do setor de Recursos Humanos não apenas como gestor de talentos, mas também como impulsionador de soluções inovadoras para as empresas do Grande ABC. Por meio de sua vertical de RH, o instituto promove a conexão entre empresas estabelecidas e startups que desenvolvem produtos e serviços voltados às necessidades de Recursos Humanos, criando um ecossistema de inovação e transformação digital.

A atuação da Vertical de RH do ITESCS vai além da gestão de talentos, contribuindo para a modernização das práticas corporativas e o fortalecimento do mercado regional. Ao conectar empresas a startups de RH Tech, o instituto fomenta a adoção de soluções inovadoras que tornam o ambiente de negócios mais ágil e eficiente, preparando o Grande ABC para enfrentar os desafios da transformação digital e fortalecer sua posição como polo tecnológico de destaque.

6. Realização de Eventos com Palestras e Networking: Com uma agenda dinâmica de eventos, o ITESCS proporciona oportunidades para que profissionais e empresas do Grande ABC compartilhem experiências e conhecimento. Os eventos incluem palestras, painéis de debate e momentos de networking, criando um ambiente fértil para o desenvolvimento de novas ideias e parcerias.

A atuação do ITESCS no Grande ABC é um diferencial que impulsiona o crescimento do setor de tecnologia e traz benefícios diretos para a economia e a sociedade local. Através de seus programas de capacitação e desenvolvimento, o ITESCS contribui para o surgimento de novas oportunidades e promove a inclusão social, ao mesmo tempo que fortalece o mercado de trabalho e fomenta a inovação.

UM POLO PARA O FUTURO DO GRANDE ABC

O reconhecimento como CPL Consolidada reflete o compromisso do ITESCS em transformar o Grande ABC em uma referência em tecnologia e inovação. Através de uma atuação integrada e de parcerias estratégicas, o instituto está comprometido em construir uma base sólida para o crescimento socioeconômico sustentável da região. O ITESCS, com sua visão de futuro, reforça o potencial do Grande ABC para se tornar um dos principais pólos tecnológicos do estado, contribuindo para um ambiente de negócios próspero e um desenvolvimento que beneficia toda a comunidade.