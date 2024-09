Itescs Connection 2024 atrai investidores e empresários no Parque Tecnológico de São Caetano

A terceira edição do Itescs Connection, realizado sábado (21/9), no Parque Tecnológico de São Caetano do Sul, reuniu 120 pessoas, entre empresários, diretores de startups, acadêmicos, investidores do ABC e interessados em inovação e tecnologia.

“Para mim, a infraestrutura do Parque Tecnológico impecável tornou a experiência ainda mais agradável. O Itescs Connection 2024 possibilitou a conexão com grandes empresas e startups, gerando negócios, networking e troca de experiências agregadoras”, ressaltou o diretor executivo da People Pro e founder do CIOIT7C, Renato Enachev.

O evento foi promovido pelo Itescs (Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul), com apoio da Tegma Gestão Logística, TegUp Ventures, Sicredi, BD Comunicação, Sebrae for Startups, ABC Valley e CIOIT7C, além do Parque Tecnológico de São Caetano do Sul. Contou com a exposição de startups e projetos acadêmicos, palestras sobre inovação em empresas públicas e privadas e atividades de pitch reverso com investidores.

“Quando é realizado um evento dessa magnitude fica claro que o Parque Tecnológico coloca São Caetano no centro inovador do ABC”, avaliou o subsecretário de Tecnologia e Inovação de São Caetano, Ubirajara Augusto.

CASE DE SUCESSO

Nuncio Perrella, diretor de tecnologia da Iottec, startup de tecnologia do ABC, e José Carlos Filho, gerente de inovação da Tegma, empresa de logística de São Bernardo do Campo, se conheceram na 1º edição do Itescs Connection (2022).

Os empresários compartilharam com os participantes do evento desafios e oportunidades que alçaram após a experiência positiva no primeiro Itescs Connection. “A conexão entre a Tegma e a Iottec culminou em uma grande parceria entre as empresas”, ressaltou José Carlos Filho.

“Os cases de sucesso fortalecem a confiança nos métodos apresentados, já que a prova concreta de sucesso tende a gerar mais engajamento e interesse do público”, destaca a presidente do Itescs, Luisa Caldas.