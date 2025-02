Itens de carnaval podem ter até 57% de impostos

De acordo com o levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com base na tabela do Impostômetro, criada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), durante o Carnaval, o whisky, o chope, a máscara de lantejoulas, a caipirinha e a cachaça, destacam-se como os cinco produtos mais tributados no estado de São Paulo.

“Para quem não deseja desembolsar 45,66% em impostos nas fantasias, reutilizá-las ou usar a criatividade para não gastar na festa, pode ser uma opção para os foliões“, afirma Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP.

No topo da lista, o whisky aparece com o maior índice de tributos: 56,40%. Na sequência estão o chope e a máscara de lantejoulas, com taxas de 44,39% e 46,38%, respectivamente. Ainda no top 5 estão a fantasia de carnaval (45,66%), bijuterias (42,43%) e o colar havaiano (38,97%).

Segundo o economista Ruiz de Gamboa, a elevada tributação dos produtos típicos do Carnaval deve-se ao sistema tributário brasileiro, que impõe altos impostos sobre itens de consumo em geral. No caso das bebidas alcoólicas, a alta carga tributária pode ser justificada como uma forma de evitar o consumo excessivo por parte dos foliões. No entanto, não há justificativa aparente para a elevada tributação de produtos tais como máscara de plástico (46,62%), máscara de lantejoulas (46,38%) e fantasia de carnaval (45,66%), entre outros.

“A carga tributária brasileira é equivalente à da Grã-Bretanha, sendo que nossa renda por habitante é bastante inferior à dos países desenvolvidos”, completa o economista.