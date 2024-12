Itaú Unibanco Revoluciona Marketing com a Chegada de Juliana Cury, Ex-Santander

O Itaú Unibanco anunciou uma mudança significativa em sua liderança de marketing ao contratar Juliana Cury, anteriormente diretora de marketing do Santander Brasil, para substituir Eduardo Tracanella. Tracanella foi desligado do banco após uma investigação revelar o uso indevido de seu cartão corporativo, embora o Itaú tenha afirmado que não houve prejuízos materiais à instituição.

Juliana Cury, com formação em marketing pela ESPM e mestrado em administração pelo Insper, traz uma vasta experiência ao seu novo cargo. Ela já trabalhou no Itaú por mais de 12 anos, liderando projetos importantes como o lançamento da plataforma #issomudaomundo e a marca Bike Itaú. Além disso, ela esteve à frente de estratégias para as Copas do Mundo de 2014 e 2018 e ativação de patrocínios de eventos como o Rock in Rio. Recentemente, Cury integrou a equipe do Santander, onde se destacou por desenvolver produtos personalizados para os clientes.

No período de seis meses que antecede a sua posse oficial devido ao garden leave, Sergio Fajerman assumirá interinamente as responsabilidades de marketing no Itaú. Fajerman é membro do comitê executivo e responde por áreas como pessoas, marketing e comunicação corporativa.

A substituição de Tracanella ocorre após uma longa carreira de 27 anos no Itaú, onde ele liderou iniciativas memoráveis, incluindo a campanha dos 100 anos do banco com eventos marcantes. A expectativa é que Juliana Cury traga inovação e continuidade ao fortalecimento da marca Itaú no mercado financeiro.

Com essa transição estratégica, o Itaú visa manter sua posição de destaque no setor bancário brasileiro, promovendo um marketing eficaz e adaptado às necessidades dos clientes. Essa movimentação ressalta a importância de uma liderança forte e ética na condução das estratégias corporativas.