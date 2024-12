Itaú enfrenta crise interna após ex-diretor financeiro desviar R$ 10,4 milhões

Na recente assembleia geral, o banco Itaú divulgou uma situação preocupante envolvendo seu ex-diretor financeiro, Alexsandro Broedel. A investigação interna revelou que Broedel violou políticas internas e leis ao favorecer interesses pessoais em transações com um fornecedor de pareceres. O episódio veio à tona após apurações concluídas em novembro, destacando que Broedel autorizou pagamentos indevidos que somam R$ 10,4 milhões nos últimos quatro anos. Esta conduta levantou preocupações sobre a integridade dos processos internos do banco.

O relatório da assembleia, assinado por José Virgílio Neto e Álvaro Felipe Rizzi, esclarece que as irregularidades não afetarão as demonstrações financeiras do grupo. Apesar disso, o impacto reputacional é significativo. A comunicação das descobertas ao Banco Central e aos auditores independentes ressalta a seriedade com que o Itaú está tratando o caso. Além disso, medidas legais estão sendo preparadas contra Broedel e outros envolvidos.

A assessoria de imprensa de Broedel refutou as acusações, classificando-as como infundadas, enquanto ele se prepara para defender sua posição judicialmente. Após 12 anos no banco, Broedel havia solicitado demissão em julho para assumir um cargo no Santander na Espanha. Este incidente destaca desafios significativos na gestão de governança corporativa e ética dentro das grandes instituições financeiras.

Além disso, o Itaú recentemente anunciou a demissão de seu diretor de Marketing por uso indevido do cartão corporativo, ilustrando um esforço contínuo do banco para lidar com questões éticas internamente.

Esses episódios ressaltam a importância da transparência e da conformidade nas operações bancárias, refletindo a necessidade urgente de fortalecer controles internos para evitar conflitos de interesse e proteger a reputação institucional. O desenrolar dessas situações será crucial para avaliar o compromisso do Itaú com práticas éticas rigorosas e sua capacidade de gerir crises internas eficazmente.