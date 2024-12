Itaú Cultural recebe Renato Borghi e Teatro Promíscuo com peça de Oswald de Andrade

De 12 a 15 de dezembro (quinta-feira a domingo), o Itaú Cultural recebe Alegria é a Prova dos Nove, espetáculo recém-estreado do grupo Teatro Promíscuo, com textos do escritor Oswald de Andrade. A peça tem como ponto de partida o livro O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo, uma espécie de diário de bordo com registros das experiências juvenis de Oswald de Andrade, entrelaçando vida e obra do autor num espetáculo teatral. A programação acontece em sinergia com a Ocupação Oswald de Andrade, que pode ser visitada no IC até dia 23 de fevereiro de 2025.

Como todas as atividades do Itaú Cultural, as apresentações são gratuitas. As sessões de quinta-feira a sábado acontecem às 20h, e nos domingos e feriados, às 19h. Os ingressos devem ser reservados na plataforma INTI, com acesso pelo site www.itaucultural.org.br. Quem não conseguir garantir o seu, pode comparecer uma hora antes do evento ser iniciado, quando é formada uma fila de espera. Os ingressos que tiverem desistência serão distribuídos por ordem de chegada.

Alegria é a Prova dos Nove leva ao palco uma espécie de revista que destaca características do escritor modernista, buscando “comer” seu espírito de juventude, seu ímpeto de festa, suas ideias, transgressões, descaminhos e utopias, que revelam um Oswald pouco conhecido pelo grande público. A peça foi escrita a várias mãos, a partir de um mergulho do Teatro Promíscuo nas experiências ocorridas entre 1918 e 1919 na garçonnière de Oswald, localizada no centro de São Paulo.

Para tanto, foram reunidas memórias, relatos de viagem, poemas, romances, reportagens, manifestos, frases, trocadilhos e piadas, a partir de escritos de Oswald e sobre ele. Em cena, esses recortes permitem uma conversa poética entre o autor, as paixões femininas que foram cruciais na formação da sua personalidade, seus amigos companheiros na atuação artística e muitos dos seus personagens ficcionais.

Movido por esta inspiração performativa, o grupo faz de Alegria é a Prova dos Nove um “banquete poético” que reúne teatro, ateliê de artes visuais, circo, música, vídeo e canto. Não à toa o palco é dividido com os músicos Nath Calan (percussão e bateria), Pedro Birenbaum (piano) e William Guedes (cordas).

O elenco, composto pelo ator Elcio Nogueira Seixas e as atrizes Fernanda D’Umbra e Regina França, tem como líder de cena Renato Borghi, ator que teve sua consagração cênica no papel de Abelardo I, personagem-chave de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Nos anos 1960, ao ser encenado, o espetáculo resgatou o escritor do ostracismo e o elevou ao posto de ícone do movimento da tropicália, consolidando Andrade, ao longo das últimas décadas, como um dos grandes pensadores da cultura brasileira.

Sinopse

Alegria é a Prova dos Nove é uma revista antropofágica, uma conversa poética entre Oswald de Andrade, suas paixões femininas cruciais na formação de sua personalidade, seus amigos companheiros na atuação artística e seus personagens ficcionais. É uma “devoração oswaldiana” de seu espírito juvenil, seu ímpeto de festa, suas ideias, transgressões, descaminhos e utopias.

Sobre grupo e elenco

O Teatro Promíscuo tem 30 anos de produção teatral ininterrupta. Nascida da parceria entre Renato Borghi e Elcio Nogueira Seixas, a companhia paulista se notabilizou pela diversidade de seus trabalhos. O nome do grupo, inclusive, surge do desejo de conexão com os diversos. Desde 1994, vem produzindo espetáculos, mostras e circuitos teatrais que privilegiam o encontro das diferenças. Circulou pelo Brasil diversas vezes com grandes espetáculos e mostras. Entre suas produções recentes, destaca-se a comédia musical Moliére, com Matheus Nachtergaele, sucesso de crítica e público indicado a vários prêmios. Entre janeiro e novembro de 2023, a equipe com 21 integrantes percorreu estados das regiões Nordeste (Maranhão, Ceará e Pernambuco), Centro-Oeste (Distrito Federal) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo).

Johana Albuquerque é diretora, atriz, produtora, professora universitária e pesquisadora teatral. É pós-doutora pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e dirige a Bendita Trupe, que tem 20 espetáculos encenados na cidade de São Paulo e comemorou 20 anos de existência com o projeto Protocolo Volpone, um Clássico em Tempos Pandêmicos. Em 2013, dirigiu O Casamento, romance de Nelson Rodrigues, em parceria com o Teatro Promíscuo.

Renato Borghi é um dos artistas mais destacados do Brasil, com três prêmios Molière e diversas honrarias. Fundou o Teatro Oficina em 1958 e realizou trabalhos marcantes como Pequenos Burgueses e O Rei da Vela. Nos anos 1970, fundou o Teatro Vivo, produzindo espetáculos de resistência à ditadura militar. Como dramaturgo, escreveu peças de sucesso nos anos 1980, como Lobo de Ray-Ban e A Estrela Dalva. Em 1993, fundou o Teatro Promíscuo com Elcio Nogueira Seixas, obtendo montagens de sucesso. Ícone do Tropicalismo, imortalizou-se com O Rei da Vela e, em 2010, participou da embaixada do Teatro Brasileiro, percorrendo 15 países.

Elcio Nogueira Seixas é ator e diretor formado pela Escola Superior de Artes Célia Helena, em 1992. Iniciou sua carreira no Teatro Oficina, com Hamlet, e fundou o Teatro Promíscuo com Renato Borghi. Ao longo de 30 anos, idealizou, dirigiu e atuou em várias produções, ganhando prêmios como o Shell e o da Associação Paulista de Críticas de Arte (APCA) por sua atuação na Mostra de Dramaturgia Contemporânea. Também recebeu o Prêmio Villanueva, em Cuba, pelo espetáculo Dentro. Em 2008, lançou o livro Borghi em Revista.

Regina França é atriz, produtora e artista plástica. Tem mais de 30 espetáculos teatrais na biografia. Estudou Comédia Dell’Arte com Tiche Viana, Clown e Jogo Teatral com Cristiane Paolli Quito e, em Londres, estudou e atuou na École Philippe Gaulier, Shakespeare e Chekhov. Recebeu o Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Teatro de Rio Preto (SP), por Todos Os Que Caem, de Samuel Becket, e A Sonata Fantasma, de August Strindberg, ambos sob direção de André Pink. Há 20 anos atua no Teatro Promíscuo.

Fernanda D’Umbra é atriz, diretora, roteirista, compositora, letrista e vocalista da banda Fábrica de Animais. Fez mais de 100 espetáculos de Teatro, oito séries para a TV e cinco filmes. Trabalhou como atriz, diretora e produtora em 10 companhias de teatro de São Paulo.

Ficha técnica:

Textos de Oswald de Andrade

Curadoria de pesquisa: Gênese Andrade

Leitura da obra: Elcio Nogueira Seixas, Johana Albuquerque, Regina França e Renato Borghi

Dramaturgia: Elcio Nogueira Seixas e Johana Albuquerque (em “processo colaborativo” com Fernanda D’Umbra, Fernanda Zancopé, Nath Calan, Pedro Birenbaum, Regina França, Renato Borghi e William Guedes)

Elenco: Elcio Nogueira Seixas, Fernanda D’Umbra, Regina França e Renato Borghi

Músicos: Nath Calan (percussão e bateria), Pedro Birenbaum (piano) e William Guedes (cordas)

Direção de arte e cenografia: Simone Mina

Assistência de direção de arte: Tati Puglia e Rick Nagash

Assistência de cenografia: Vinicius Cardoso

Direção de palco e cenotécnico: Márcio Zunhiga/Espirro

Contrarregragem: Diego Dac

Figurinos: Carolina Casarin

Assistência de figurino: Camila Callas

Aderecista: Renata Sandoval

Assistência de adereços: Lais Damato

Costureira: Judite de Lima

Visagismo: Leopoldo Pacheco

Assessoria de teatro de bonecos: Luiz André Cherubini

Desenho de luz: Wagner Pinto

Produção de luz: Carina Tavares

Assistência de luz: Gabriel Greghi

Operação de luz: Júlio Greghi, Lucas Giovannini e Vinícius Requena

Videografia: Vic von Poser

Operação de projeção: Igor Marotti, Tomé Souza e Vic von Poser

Operação de vídeo ao vivo: André Voulgaris

Assistência de vídeo: Mayhara Ribeiro

Ponto: Vanderlei Bernardino

Trilha sonora e direção musical: William Guedes

Desenho de som e operação: Igor Sousa

Operação de sonoplastia: Dener Brito

Direção de movimento: Renata Melo

Camareira: Maria das Graças

Design gráfico: Werner Schulz

Gerenciamento de mídias sociais: Fernanda Fernandes

Assessoria de imprensa: Adriana Monteiro/Ofício das Letras

Fotografia: Gal Oppido

Direção de produção: Lukas Cordeiro

Assistência de produção: Tati Puglia

Direção: Johana Albuquerque

Assistência de direção e dramaturgia: Fernanda Zancopé

Coordenação geral: Teatro Promíscuo

Idealização: Elcio Nogueira Seixas e Regina França

Realização: ProAC SP e Itaú Cultural

SERVIÇO

Espetáculo Alegria é a prova dos nove

Com Teatro Promíscuo

De 12 a 15 de dezembro (quinta-feira a sábado, às 20h, e domingo e feriado, às 19h)

Sala Itaú Cultural (Piso Térreo)

Capacidade: 224 lugares

Duração: 120 min

Classificação Indicativa: Não recomendado para menores de 14 anos

Entrada gratuita. Reservas de ingressos na quarta-feira da semana anterior à apresentação, a partir das 12h, na plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br

Ocupação Oswald de Andrade

Em cartaz até 23 de fevereiro de 2025

Sala Multiuso – 2º piso

PROTOCOLOS:

– É necessário apresentar o QR Code do ingresso na entrada da atividade até 10 minutos antes do seu início. Após esse período, o ingresso será invalidado e disponibilizado na bilheteria.

– Se os ingressos estiverem esgotados, uma fila de espera presencial começará a ser formada 1 hora antes da atividade. Caso ocorra alguma desistência, os lugares vagos serão ocupados por ordem de chegada.

– O mezanino é liberado mediante ocupação total do piso térreo.

– A bilheteria presencial abre uma hora antes do evento começar.

– Devolução de ingresso:

Até duas horas antes do início da atividade, é possível cancelar o ingresso diretamente na página da Inti, assim outra pessoa poderá utilizá-lo. Na área do usuário, selecione a opção “Minhas compras” no menu lateral, escolha o evento e solicite o cancelamento no botão disponível.

– Programação sujeita a cancelamento:

O Itaú Cultural informa que sua programação poderá ser cancelada em virtude de questões extraordinárias. Nesse caso, os ingressos adquiridos perdem a validade. O público que reservou o ingresso será notificado por e-mail. Um eventual reagendamento da programação ficará a exclusivo critério do IC, de acordo com a disponibilidade de agendas, sem preferência para quem adquiriu os ingressos anteriormente.

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô

De terça-feira a sábado, das 11h às 20h.

Domingos e feriados 11h às 19h