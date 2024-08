Itaú Cultural recebe programação presencial e on-line do Festival comKids

De 12 a 22 de agosto é realizada a 15ª edição do Festival comKids, dedicado à produção audiovisual e digital para crianças e adolescentes, presencialmente na cidade de São Paulo, e online para todo o Brasil. A IC Play recebe em seu catálogo, até 11 de setembro, uma seleção especial de curtas e médias-metragens brasileiros recentes. De forma lúdica e divertida, por meio de histórias que falam de amizade, resiliência e outros conceitos universais, as produções abordam temas atuais, como diversidade, inclusão e o cuidado com o meio ambiente.

São eles: Receita de Vó, de Carlon Hardt, Bonita de rosto, de Ana Squilanti, Sobre Amizade e Bicicletas, de Julia Vidal, PiOinc, de Alex Ribondi e Ricardo Makoto, Pequeno Dicionário de Erê, de Anderson Lima, Todos os inscritos de Ness, de Bruna Steudel, e Nonna, de Maria Augusta Vilalba Nunes.

Todos os filmes contam com acessibilidade em audiodescrição, Libras e legendagem LSE para surdos. A plataforma é acessada em www.itauculturalplay.com.br e nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. Agora também está disponível nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV.

Programação presencial

No IC, são realizadas presencialmente algumas atividades do festival. Na terça-feira, dia 13, às 19h, tem a roda de conversa Convivendo entre as luzes e as sombras dos avanços das tecnologias, que busca refletir sobre os efeitos das mídias na vida das crianças apontando para saídas criativas e pontos de atenção sobre o uso das telas. Participam dela: Ivelise Fortim, professora dos cursos de Psicologia e de Bacharelado em Jogos Digitais da PUC-SP e residente do Instituto Criança em Jogo; Cielo Salviolo, gestora cultural, consultora e pesquisadora em comunicação e infância, que também fundou o Pakapaka, primeiro canal público infantil de televisão da Argentina. Ainda, Maria Rehder, oficial de projetos do Setor de Educação da UNESCO, onde atua com tecnologia e IA na educação; e José Britto, pesquisador em educação midiática e uso de inteligência artificial no apoio às políticas públicas de combate às desigualdades, diretor na Jeduca, Associação de Jornalistas de Educação, e conselheiro na Agência Lupa.

No dia 14, às 9h15, a Sala Vermelha recebe a palestra A Jornada das Crianças nos Jogos Digitais, na qual o administrador Gabriel Casotti apresenta um estudo inédito, realizado pela Globo, onde trabalha, sobre a relação das crianças de até 8 anos com os jogos digitais e a percepção de pais e familiares.

Logo depois, às 10h, a Sala Vermelha é palco do workshop Acción – La mirada personal, em que o argentino Lucas Palacios, que dirigiu a série de TV ¡Acción!, selecionada para o Prix Jeunesse Internacional, de 2022, estimula a criação de narrativas infantojuvenis com o telefone celular. Às 19h do mesmo dia, acontece mais uma conversa, sobre as vivências digitais das crianças e como elas usam as telas e a tecnologia.

Este debate busca refletir sobre o que se pode aprender com a vivência de crianças e adolescentes e suas formas de consumo para estimular a inclusão e a equidade no ambiente digital. Também procura formas de interlocução saudável e respeitosa com o público infantil no que diz respeito ao uso de telas. Participam dele Manuela Colombo e Christoffer Soares, diretora executiva e vice-presidente, e embaixador respectivamente, da ONG LiveLab; David Kleeman, vice-presidente sênior de tendências globais da Dubit, estúdio de metaverso e consultoria de pesquisa e estratégia com sede no Reino Unido; e Renata Tomaz, professora adjunta e coordenadora do curso de graduação na Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No dia 15, às 9h15, é realizado um bate papo com o produtor finlandês Simon Staffans e a roteirista e produtora argentina Aldana Duhalde. A conversa explora a série infantil Christmas Miracle, finalista do Prix Jeunesse 2024, que utiliza IA para a interação com crianças da etnia Sami e a criação de uma divertida história de Natal em animação.

Às 10h, é realizado o workshop Educação midiática na era da IA, com a jornalista e educadora Priscila Gonsales. Ela abordará a IA a partir de uma perspectiva complexa e fora do habitual, instigando a compreensão de uma nova realidade diante da ferramenta e seus impactos sociais, políticos, econômicos e ambientais. Às 19h, na conversa Criação de conteúdo para o bem-estar digital de crianças e adolescentes na América Latina, os convidados refletem sobre novas formas e perspectivas para o desenvolvimento de produtos para as infâncias e seus usos. Participam Kim Loeb, cocriador da série de animação 2D Beni Bem no Meio e cofundador do Um Minuto de sua Atenção, um centro de pesquisa e conscientização que difunde a discussão da atenção dedicada às plataformas digitais; Carlos Lima, coordenador do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de SP e criador do Programa Imprensa Jovem; e o diretor argentino Lucas Palacios. A mediação é de Cíntia Gomes, jornalista, diretora institucional e de diversidade na Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que também dirige a Jeduca e é uma das cofundadoras do Nós, mulheres da periferia.

Todos os eventos do festival são gratuitos e a participação presencial acontece mediante pré-credenciamento online. Também é possível realizar credenciamento presencial, antes de cada encontro, sujeitos à lotação das salas.

SERVIÇO:

Festival comKids

Na IC Play de 12 a 11 de setembro

Conversa comKids – Convivendo entre as luzes e as sombras dos avanços das tecnologias: como podemos refletir sobre os efeitos das mídias na vida das crianças?

Dia 13 de agosto, às 19h

Sala Vermelha (3º andar)

Capacidade: 60 lugares

Atividade aberta e gratuita

Idioma da atividade: português e espanhol

Momento comKids – A Jornada das Crianças nos Jogos Digitais

Dia 14 de agosto, às 9h15

Sala Vermelha (3º andar)

Capacidade: 60 lugares

Atividade aberta e gratuita

Workshop Acción – La mirada personal

Dia 14 de agosto, às 10h

Sala Vermelha (3º andar)

70 vagas

Atividade gratuita mediante inscrição prévia

Conversa comKids – Infâncias e vivências digitais: Como as crianças usam as telas e a tecnologia?

Dia 14 de agosto, às 19h

Sala Vermelha (3º andar)

Capacidade: 60 lugares

Atividade aberta e gratuita

Mesa com tradução simultânea

Conversa comKids – Como produzir com crianças e IA?

Dia 15 de agosto, às 9h15

Sala Vermelha (3º andar)

Capacidade: 60 lugares

Idioma da atividade: português e inglês (legendado ao português)

Workshop – Educação midiática na era da IA

Dia 15 de agosto, às 10h

Sala Vermelha (3º andar)

Capacidade: 60 lugares

Atividade gratuita mediante inscrição prévia

Conversa comKids – Criação de conteúdo para o bem-estar digital de crianças e adolescentes na América Latina

Dia 15 de agosto, às 19h

Sala Vermelha (3º andar)

Capacidade: 60 lugares

Atividade aberta e gratuita