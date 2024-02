Itaú Cultural recebe a estreia internacional da peça argentina Wayqeycuna [Meus irmãos]

O Itaú Cultural abre a programação teatral de março com a estreia internacional do espetáculo Wayqeycuna [Meus irmãos], do multiartista argentino Tiziano Cruz, dentro da 9ª edição da MITsp – Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Parceira da mostra desde a primeira edição, a instituição recebe a peça em seu palco no sábado, dia 2, às 17h, seguida de bate-papo com o artista, e no domingo, 3, com sessões às 14h e às 18h.

As apresentações são gratuitas, como toda a programação do Itaú Cultural. Os ingressos serão disponibilizados a partir das 12h do dia 21 de fevereiro (quarta-feira) e devem ser reservados pela plataforma INTI (acesso pelo site www.itaucultural.org.br).

Entre teatro e performance, Wayqeycuna [Meus irmãos] propõe uma reflexão sobre como as hierarquias raciais e as estruturas de dominação operam em um mundo no qual o neoliberalismo varre os traços culturais. Na peça, Cruz mescla temas sociopolíticos, como o racismo e epistemicído, com elementos autobiográficos.

O espetáculo fecha a trilogia Tres maneras de cantarle a una montaña [Três maneiras de cantar para uma montanha]. Nela, por meio de uma série de gestos poéticos, o artista articula as suas primeiras memórias no interior do norte da Argentina, com manifestos políticos sobre o mercado de arte e o privilégio de classe.

Cruz nasceu em San Francisco, província de Jujuy, norte da Argentina, tendo sido criado na fronteira entre o Chile e a Bolívia, região habitada por diversos povos indígenas. É a partir dessa origem e vivência que ele norteia a sua obra e é por aí que Wayqeycuna também se orienta. Como pano de fundo, o artista traça uma alegoria com as mulheres andinas, que tecem seus quipus (artefato têxtil feito de cordas e nós) como objeto memorial que registra histórias e cantos, e elabora um caminho de volta à sua própria infância para se reencontrar com sua comunidade.

Em 2022, Tiziano esteve no Brasil para exibir Solilóquio (acordei e bati a minha cabeça contra a parede) no Cena contemporânea – festival internacional de teatro de Brasília. O espetáculo trata da perseguição sofrida secularmente pelas comunidades indígenas originárias de seu país.

SERVIÇO

Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – MITsp no Itaú Cultural

Espetáculo Wayqeycuna Meus irmãos

Direção geral, dramaturgia e performance: Tiziano Cruz

Dia 2 de março (sábado), às 17h, seguida de bate-papo com o artista (com tradução)

Dia 3 de março (domingo), às 14h e às 18h

Na Sala Itaú Cultural (Piso Térreo)

Capacidade: 224 lugares

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita. Reservas de ingressos a partir das 12h do dia 21 de fevereiro, através plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br

Atividade contará com acessibilidade em libras e com legendagem em português