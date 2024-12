Itaú Cultural realiza oficina de macramê em sinergia com a exposição Artistas do vestir: uma costura dos afetos

O Itaú Cultural realiza nos dias 10 e 14 de dezembro (terça-feira, às 15h, e sábado às 11h) a Oficina de manualidades – Pulseira de macramê, que convida o público a criar seu próprio adereço a partir de trabalhos manuais. A atividade acontece em sinergia com a exposição Artistas do vestir: uma costura dos afetos, que perpassa grupos diversos do pensar e fazer moda brasileira, e é conduzida por professores e estudantes do curso de Moda da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), em uma parceria entre o Itaú Cultural e a universidade.

A programação é gratuita, como todas as atividades do IC. Podem participar pessoas com idade a partir de 8 anos, e as inscrições devem ser feitas 30 minutos antes do início da oficina, no balcão de informações do Itaú Cultural.

A Oficina de manualidades – Pulseira de macramê busca desenvolver a coordenação motora e a expressão artística do participante, que pode criar seus próprios acessórios utilizando a técnica de nós quadrado e em espiral do macramê. Cada turma contará com um grupo de até 20 pessoas.

A atividade acontece no piso -2 do Itaú Cultural, onde está exposto o recorte da exposição denominado Fazeres Contínuos, que aborda os desenhos e costuras constantes de um ateliê de moda. Além de exibir obras, o espaço foi pensado também para receber programações práticas voltadas para os visitantes.

Sobre a mostra

Artistas do vestir: uma costura dos afetos abriu no dia 27 de novembro e permanece em cartaz até 23 de fevereiro de 2025. A concepção e realização é da equipe do IC, com curadoria de Carol Barreto e Hanayrá.

A mostra se estende pelos três andares do espaço expositivo do Itaú Cultural (IC). Cada piso é batizado por um tema – Ancestralidades, no piso1; Contemporaneidades, no -1, e Fazeres Contínuos, no -2 –, e estes se conectam e dialogam sem hierarquias ou cronologia. Ao todo, a exposição abriga mais de 80 peças de mais de 70 artistas – destas, 10 são comissionadas, quatro foram criadas exclusivamente para a mostra e seis exibidas pela primeira vez para o público brasileiro.

SERVIÇO:

Oficina de manualidades – Pulseira de macramê

Em sincronia com a exposição Artistas do vestir: uma costura dos afetos

10 de dezembro, às 15h, e 14 de dezembro, às 11h

Local: piso -2, Fazeres Contínuos

Classificação indicativa: a partir de 8 anos

Duração: aprox. 90 minutos

Grátis

Inscrições meia hora antes no balcão de informações

Exposição Artistas do vestir: uma costura dos afetos

Até 23 de fevereiro de 2025

Terça-feira a sábado, das 11h às 20h

Domingos e feriados das 11h às 19h

Pisos 1, -1 e -2

Grátis

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô

Terça a sábado, das 11h às 20h

Domingos e feriados, das 11h às 19h

Informações: pelo telefone (11) 2168.1777 e wapp (11) 9 6383 1663

E-mail: [email protected]

Acesso para pessoas com deficiência física

Estacionamento: entrada pela Rua Leôncio de Carvalho, 108.

Com manobrista e seguro, gratuito para bicicletas.

www.itaucultural.org.br

www.facebook.com/itaucultural

www.youtube.com/itaucultural