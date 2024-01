Itaú Cultural realiza oficina de experimentação de inscrita, inspirada na Ocupação Machado de Assis

O Itaú Cultural realiza entre os dias 16 e 19 de janeiro (de terça-feira a sexta-feira), das 15h às 17h, a oficina Palavras em movimento: ateliê de experimentação de escrita, em diálogo com a Ocupação Machado de Assis, em cartaz até o dia 4 de fevereiro na instituição. A programação é desenvolvida pela equipe de Mediação do IC, que convida o público a experimentar uma vivência no universo da escrita manual.

Inspirada pela trajetória de Machado de Assis, esta série de encontros acontecerá no piso térreo do Itaú Cultural, ao lado da Ocupação dedicada ao escritor carioca. Neste ambiente acolhedor, serão disponibilizadas diferentes ferramentas, como canetas, bicos de pena e carimbos, para que os participantes experimentem uma atmosfera de escrita baseada na época de autores canônicos como Machado de Assis.

Ocupação Machado de Assis

Com aproximadamente 100 peças, a exposição reúne antigas fotografias, manuscritos originais, cartas, exemplares da obra de Assis e de seus escritores favoritos – entre eles, José de Alencar, Stendhal, Blaise Pascal, Arthur Schopenhauer – e primeiras edições de livros.

Há, ainda, vídeos com leituras dramáticas de contos e poemas seus, depoimentos de estudiosos de sua obra e publicações em jornais. Em torno de uma mesa e cadeira, que remetem ao seu canto para escrever, encontra-se objetos pessoais – uns, originais; outros, em réplica –, como penas, tinteiro, mata-borrão, ampulheta, pincenê (óculos sem haste que se prende ao nariz por meio de uma mola), a sua caderneta de exercícios de grego e contratos de publicações, entre outros.

Com concepção e realização do Itaú Cultural e curadoria da Gerência de Curadorias e Programação Artística da instituição, a mostra tem consultoria dos professores e pesquisadores Hélio Seixas Guimarães, Henrique Marques Samyn e Luciana Antonini Schoeps. O projeto expográfico é da arquiteta Francine Moura.

SERVIÇO:

Palavras em movimento: ateliê de experimentação de escrita

16 e 19 de janeiro (de terça à sexta-feira), das 15h às 17h

Local: piso térreo

Entrada gratuita