Itaú Cultural realiza nova Banca de Quadrinistas neste domingo, ao ar livre

O Itaú Cultural realiza no dia 25 de agosto (domingo) mais uma edição da Banca de Quadrinistas, que vai ocupar o Bulevar do Rádio, espaço de convivência ao ar livre situado entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista. Entre 11h e 16h, seis artistas de diferentes cidades, mas residentes em São Paulo, expõem suas HQs ao público e abertos para encontros espontâneos com os visitantes interessados nessa arte. São eles: os paulistas Diox, de Mogi das Cruzes, Ea Damaia, de Guarulhos, e Lucas Castro, de Osasco, a mineira Jéssica Groke, nascida na cidade de Frutal, e as paulistanas Carol Ito e Flávia Borges.

Os participantes da Banca de Quadrinistas são selecionados a partir do chamamento aberto pelo Itaú Cultural para interessados em integrar a programação (seguem abaixo mais informações). A programação acontece até novembro, sempre no último domingo do mês. A edição de outubro não será realizada, devido um possível segundo turno das eleições municipais, que pode acontecer no dia 27.

Participantes

A quadrinista e jornalista Carol Ito abre a lista de convidados da Banca de agosto. Ela é autora dos livros Inteiro pesa mais do que metade (nVersos), Boy Dodói – histórias reais e ilustradas sobre masculinidade tóxica (Bebel Books, co-editora e quadrinista) e Siriricas Tristes e outras (in)felicidades (Veneta). Em 2022 ganhou o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, na categoria Arte, pela reportagem em HQ Três mulheres da Craco, publicada na revista Piauí, e em 2023 fez história ao ser a primeira mulher a desenhar charges ao vivo no programa Roda Vida, da TV Cultura.

Outro participante é Diox, formado em Artes Visuais e com estudos em animação, ilustração, história em quadrinhos e desenvolvimento visual. Voltado, atualmente, para a ilustração de livros infantis e materiais didáticos, além de contribuir na publicidade e na indústria de games, ele tem entre suas principais publicações Sketchbook Custom (2017) e a HQ O Fim da Noite (2023), escrita por Rafael Calça, finalista do Prêmio Jabuti. É, ainda, o desenhista da HQ Quase dois Irmãos, com roteiro de Mateus Araújo, criada exclusivamente para a Ocupação Naná Vasconcelos, em cartaz no Itaú Cultural.

Também está presente na Banca Ea Damaia, artista visual transdisciplinar, designer gráfico, ilustrador e quadrinista. Desde 2018, ele faz publicações independentes, produzindo zines, quadrinhos, serigrafias e aquarelas. É amante de cores vibrantes, as quais usa para tratar de temas como gênero, criação de mundos e narrativas a partir de um olhar trans. Entre seus trabalhos estão CyberLovers (2022), uma história sobre assexualidade a partir de dois bissexuais que compartilham suas experiências em um aplicativo de encontro, e o zine experimental Mal Me Quer (2021), obra autobiográfica sobre memórias, feridas e afetos, e sobre seu processo de transição.

A ilustradora e quadrinista Flávia Borges, também conhecida como Breeze Spacegirl, é mais uma das convidadas da programação. Lançou seu primeiro quadrinho independente, Maré Alta, na feira CCXP, em 2018, e tem entre a sua produção as ilustrações do livro Manual de Penteados para Crianças Negras, de Joana Gabriela Mendes e a Mari Santos, lançado pela Companhia das Letrinhas. Atualmente trabalha como freelancer no segmento de publicidade e no mercado editorial infantil e didático.

Também integrante do grupo deste mês, a quadrinista Jéssica Groke começou a fazer quadrinhos de forma independente em 2018, quando lançou a obra Me Leve Quando Sair na 10ª edição do FIQ – Festival Internacional de Quadrinhos, vencedora do Troféu HQ Mix de Novo Talento – Roteirista. A publicação revela de maneira confessional as características da amizade com seu irmão. Jéssica se prepara para integrar, ainda neste ano, a coletânea Braba, editada pela Fantagraphics em parceria com a Editora Mino, que será publicada internacionalmente.

O quadrinista e ilustrador Lucas Castro, conhecido como Cucas, fecha a lista de convidados de agosto. Embora esteja atualmente focado em histórias sobre o mar e os caranguejos, tem uma produção artística influenciada pelas questões raciais. Ainda em 2024, lançará a HQ Lama, publicação com roteiro de Ea Damaia e contemplada pelo PROAC, que se inspira em casos reais da luta dos moradores da Vila Operária em Guarulhos por moradia.

Chamamento

Os interessados em participar das próximas edições da Banca de Quadrinistas, do Itaú Cultural, têm até o dia 23 de outubro para se inscrever para a seleção, por meio deste formulário, disponível no site da instituição.

No ato da inscrição, o artista ou coletivo deverá indicar as datas que poderá participar da programação. O dia pode ser indicado pelos candidatos, porém serão selecionados somente para um deles.

Os selecionados receberão um cachê de R$ 1 mil brutos. Os custos de transporte e hospedagem ficam a cargo dos artistas ou coletivos.

SERVIÇO

Banca de Quadrinistas – AGOSTO

Com Carol Ito, Diox, Ea Damaia, Flávia Borges, Jéssica Groke e Lucas Castro

Dia 25 de agosto (domingo), das 11h às 16h

No Bulevar do Rádio

Rua Leôncio de Carvalho, s/n, Paraíso. São Paulo/SP – entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista

Duração: 300 minutos

Capacidade: Livre

Gratuito

Chamamento – Banca dos Quadrinistas de agosto a novembro:

Inscrições até o dia 23 de outubro.

Pelo link, disponível no site do Itaú Cultural.

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô