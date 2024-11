Itaú Cultural realiza Banca de Quadrinista no domingo, com seis convidados

O Itaú Cultural (IC) fecha a temporada deste ano da Banca de Quadrinistas com a programação que acontece no dia 24 de novembro, das 11h às 16h, no Bulevar do Rádio, espaço ao ar livre na rua Leôncio de Carvalho, entre o IC e o Sesc Avenida Paulista. Os seis artistas desta edição foram selecionados a partir do chamamento realizado pela instituição.

Um dos convidados é o ilustrador, quadrinista e animador Douglas Docelino. Além de ter integrado a coletânea de quadrinhos independentes Tudo Já Foi Dito; ele é autor da história Canção do Mar Sombrio. Entre 2022 e 2023, lançou três volumes do quadrinho autoral Simone, que, neste ano, ganhou uma versão conjunta. Também em 2024, publicou o quadrinho Herói, da editora Afrodynamic, durante o Festival Internacional de Quadrinhos, o FIQ.

Outro participante desta edição é Eduardo Pupa, ilustrador que divide seu tempo entre escrever, lecionar e estudar. Em 2022, participou, com o coletivo Perifacon, da exposição Contramemória, no Theatro Municipal, em celebração aos 100 anos da semana de 22. Estreou como autor e ilustrador com a HQ Janeiro 06, lançada em 2023. Também já fez ilustrações para livros infantis e, neste ano, publicou LILI, seu primeiro livro infantil como autor e ilustrador.

LittleGoat é quadrinista, ilustradora e trabalha como diretora de arte e tatuadora, além de ser ativista LGBTQIAP+ e não binária. Ela já expôs seus trabalhos em eventos como CCXP e em encontros de arte independente, como o Butantã Gibi Con. Tem obras publicadas em formato de livro físico e zines e seu último lançamento é a HQ Não-binária, apenas.

Rodrigo Motta é formado em educação artística e atua como artista visual e educador. É autor do quadrinho Reminiscências 2014 – 2022, listado como um dos 30 melhores quadrinhos de 2022 pela Páginas Amarelas HQs, e vem participando de exposições coletivas desde 2007.

Por sua vez, Tainan Rocha atua há mais de uma década como contador de histórias em linhas, traços e sons, segundo sua própria definição. É autor e ilustrador de Jogo do Bixo e Tão perto/Tão longe e colaborou com roteiristas consagrados ilustrando Que Deus te abandone, de André Diniz, Crônicas da Terra da Garoa, de Rafael Calça, Savana de Pedra (finalista do Jabuti 2017), de Felipe Castilho, e a coletânea Coringa: O Mundo, entre outros. É professor na Quanta Academia de Artes e já expôs seu trabalho no Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja e no Maia BD.

A arte educadora e roteirista Thina Curtis fecha o grupo de participantes desta edição da Banca de Quadrinistas. Divide com Fabio Menassi a autoria de Café ilustrado, vencedor de Melhor Fanzine de HQ no Prêmio Angelo Agostini em 2017, e é autora de Brazineiras – A obra BraZineiras, reunindo histórias de mulheres fanzineiras que são invisibilizadas. É, ainda, organizadora da Fanzinada, feira de fanzines e publicações independentes, e do Café Ilustrado & Convidados, em prol do quadrinho nacional na região do ABCD.

Trajetória

Os quadrinhos são um tema frequente no Itaú Cultural. Além de atividades dentro da programação, a instituição homenageou, dentro da série Ocupação, os quadrinistas Angeli, em 2012, Laerte, em 2014, e Glauco, em 2016. As três mostras ganharam o Troféu HQMIX na categoria Exposição.

Em 2015, estreou a série Banca dos Quadrinistas, que, de lá para cá, ganhou quatro edições presenciais e duas on-line. Em 2024, a atividade teve uma série mensal, sendo realizada de abril a novembro – com exceção do mês de outubro, devido às eleições municipais. Além de convidados, foram selecionados participantes a partir do chamamento aberto pelo Itaú Cultural para artistas interessados em integrar a programação.

SERVIÇO

Banca de Quadrinistas – Novembro

Com os quadrinistas Douglas Docelino, Pupa, LittleGoat, Rodrigo Motta, Tainan Rocha e Thina Curtis

Dia 24 de novembro (domingo), das 11h às 16h

No Bulevar do Rádio

Rua Leôncio de Carvalho, s/n, Paraíso. São Paulo/SP – entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista

Duração: 300 minutos

Capacidade: Livre

Gratuito