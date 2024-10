Itaú Cultural Play recebe curadoria de filmes da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

A partir de 12 de outubro, a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita do IC, voltada para o cinema brasileiro, recebe um recorte da 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, a ser realizada na capital de Santa Catarina de 11 a 19 de outubro. A parceria e a exibição dos filmes da mostra na IC Play acontecem desde o lançamento da plataforma, em 2021. Nesta edição, o catálogo recebe 13 curtas-metragens e dois longas-metragens.

Na cerimônia de encerramento da mostra, no dia 19, será entregue o Prêmio Itaú Cultural Play para um dos filmes integrantes da Mostra Competitiva Nacional do festival, na qual concorrem 74 curtas-metragens nacionais e internacionais.

A curadoria a ser exibida na plataforma valoriza a diversidade social e cultural do Brasil, assim como de gêneros, técnicas e formatos do audiovisual, trazendo animações e live-actions. Uma carta para Papai Noel (2023) é um dos longas-metragens que integra a seleção. Indicado ao Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2024 na categoria Melhor Longa Infantil, o filme de Gustavo Spolidoro acompanha Jonas, um menino que vive em uma casa de acolhimento. Como ele e seus amigos nunca ganham presentes de Natal, ele decide enviar uma carta ao bom velhinho para descobrir o motivo. O elenco conta com José Rubens Chachá e Totia Meireles, que vivem o Papai e a Maria Noel. O filme estará disponível na plataforma apenas no dia 13 de outubro.

O outro longa-metragem é Sete cores da Amazônia (2022), dirigido por Ana Lígia Pimentel. Baseado no livro de mesmo nome de Ademar Vieira, ele conta a história de Sarah, uma menina que mora em uma palafita na periferia de Manaus, no Amazonas. Ela vê sua vida mudar quando conhece sua avó e embarca em uma jornada pelas raízes indígenas da família.

Curtas-metragens

Na lista de curtas-metragens, A menina e a árvore (2023), de Ara de Andrade Martins, é uma das oito animações. Nessa produção, a poesia do escritor mato-grossense Manoel de Barros conduz a história de um poeta que virou pássaro. Em O menino monstro (2023), de Guilherme Alvernaz, por sua vez, ouvimos a experiência da menina Clarice, que convive com um irmão – literalmente, um monstrinho.

A animação Tardes no Escarafuncha (2022), com direção de Fernando Ferreira Garróz, apresenta ao espectador as aventuras do curioso Dico, um garoto que adora visitar a loja de antiguidades e curiosidades do seu tio. Um dia, passeando por lá, ele encontra uma escritora em busca de criatividade para seu novo livro e, junto de seus amigos que habitam o local, decide ajudá-la. Seres inusitados também protagonizam Toin Toin (2024), filme de Clarice Cardell. No enredo, um extraterrestre em formato de luva, tomado pela curiosidade, decide descer até o planeta Terra, onde descobre amigos que nunca havia imaginado.

Estão entre as animações um episódio da série Mytikah Explora, da dupla de diretores Hygor Amorim e Recy Cazarotto, lançado no ano passado. O programa retrata as aventuras do irmãos Manga e Leco, que conhecem várias personalidades do mundo real a partir de um livro mágico, o Mytikah. No episódio presente nesta curadoria, os pequenos descobrem a história de Maria Sibylla Merian (1647-1717), uma ilustradora e naturalista alemã que usou sua arte para estudar o fantástico mundo dos insetos.

Encerra a lista de animações PiOinc (2023), de Alex Ribondi e Ricardo Makoto, Pororoca (2024), de Fernanda Roque e Francis Frank, e Receita de Vó (2024), de Carlon Hardt. No primeiro, um porquinho e um passarinho se envolvem em várias aventuras enquanto tentam chegar à casa do pássaro, que mora em cima de um ipê amarelo.

Já o curta-metragem Pororoca é uma adaptação do texto A inacreditável história do pescador, do dramaturgo T. Dalpra Jr. O enredo, que aborda a paixão entre um peixe-boi e uma baleia, constrói uma metáfora do agitado e caudaloso encontro da água do mar com a água do rio. Por fim, Receita de Vó nos transporta até a cozinha quentinha e aconchegante das avós, onde comidas dançam animadas ao som de hip hop.

O catálogo fica completo com cinco curtas-metragens de live-action. Em Fora da caixa (2023), a diretora Giovana Padovani apresenta Elisa, uma menina de oito anos, e a sua relação com a criatividade ao longo de seu período de formação. De Ingrid Gonçalves, Imole Ina (2024) se passa no Deserto Vermelho, um local árido e cheio de mistérios. Lá, Érico Pelópidas, dono de um teatro itinerante, recorre à ajuda de suas crianças das areias para sair do local e encontrar o caminho certo.

Menina Espoleta e os super-heróis secretos (2024), dirigido pelo trio Paula Lice, Pedro Perazzo e Tais Bichara, tem como protagonista Lilica, uma menina introvertida que está sofrendo com a mudança da família. O que as pessoas não sabem é que, quando não há ninguém por perto, Lilica se transforma em uma super-heroína que combate o mal. Outro filme com temática parecida no catálogo é Super-heróis (2022), de Rafael de Andrade. Se os adultos têm super-heróis para ajudá-los, as crianças também. O curta revela que os corajosos defensores estão mais próximos do que imaginamos.

Encerra a curadoria da mostra na IC Play Linetchi, a menina curiosa que veio do Haiti (2023), único documentário na seleção. O filme de Di Florentino faz parte do projeto Ninhos em movimento, que mostra vivências de refugiados no Brasil através do olhar de crianças. A protagonista desse episódio, como o próprio título revela, é Linetchi, uma menina haitiana que mora em Curitiba, no Paraná, com seus pais. Ao longo do curta, o espectador conhece o cotidiano da garota, que adora tocar flauta, provar comidas diferentes de outras partes do mundo e brincar com a sua melhor amiga.

Todos os filmes, com exceção de Uma carta para Papai Noel, ficam na plataforma até 31 de outubro, após o final da 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que acontece entre 11 e 19 de outubro.

O acesso à IC Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

Prêmio

Na cerimônia de encerramento da mostra, no dia 19, será entregue o Prêmio Itaú Cultural Play para um dos filmes integrantes da Mostra Competitiva Nacional do festival, na qual concorrem 74 curtas-metragens nacionais e internacionais. O escolhido vai receber o valor de R$ 15 mil (quinze mil reais), referente ao licenciamento para a plataforma, cujo período será definido mais adiante. A escolha será feita pela equipe do Itaú Cultural, considerando critérios de relevância artística e singularidade.

SERVIÇO

23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

De 12 a 31 de outubro na IC Play

(com exceção do filme Uma carta para Papai Noel, que fica na plataforma apenas no dia 13)

www.itauculturalplay.com.br