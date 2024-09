Itaú Cultural Play recebe curadoria de curtas-metragens da Mostra Ecofalante de Cinema

A partir de 27 de setembro, a Itaú Cultural Play, plataforma gratuita de cinema brasileiro, recebe uma curadoria de curtas-metragens da 13ª Mostra Ecofalante de Cinema, um dos maiores festivais socioambientais do país. Os seis filmes que vão entrar na plataforma foram exibidos na edição de São Paulo, realizada na capital paulista entre 1º e 18 de agosto deste ano.

O acesso à IC Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

As produções participaram do Concurso Curta Ecofalante, que incorpora filmes produzidos por alunos de audiovisual, seja de universidades ou escolas, cuja temática passe pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – metas urgentes definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para serem alcançadas até 2030 no mundo. Erradicação da pobreza e educação de qualidade para todos são alguns deles.

O destaque da curadoria, um panorama diverso do prêmio, é Cida tem duas sílabas (2023), de Giovanna Castellari, da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) de São Paulo. Vencedor do Prêmio do Público, o filme conta a história de uma costureira que recebe um contrato suspeito para assinar. Como não sabe ler, começa a ser alfabetizada pela professora de sua neta.

Também sobre educação, Pour Elis (2023), dirigido por Matheus Alencar, da ETEC Jornalista Roberto Marinho, de SP, conta o drama de um menino que fica com medo de voltar à escola após presenciar um atentado contra a professora. Ainda, Terra Sincera (2022) é uma realização do Senac SP, dirigida por Renan Turci, que narra o choque do contato entre dois povos de locais diferentes.

Tanto Pelos (2024) quanto Desconserto (2023) partem do ponto de vista de meninas. O primeiro, da Universidade Anhembi Morumbi, da capital paulista, acompanha a tarde de duas amigas na escola. Entre conversas e brincadeiras juvenis, elas encaram, cada uma de seu próprio jeito, o amadurecimento e a chegada da pré-adolescência. Desconserto (2023), dirigido por Haniel Lucena, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mostra a mudança repentina de rotina na vida de uma família trabalhadora do sertão do Ceará, pela perspectiva da filha.

Encerra a curadoria o curta-metragem Máquinas de Lazer (2024), de Italo Zaccaron, uma produção da Universidade Federal de Santa Catarina. No enredo, trabalhadores de uma cidade do interior do estado catarinense se envolvem, no tempo livre, em uma atividade inusitada com as máquinas.

