A partir de 15 de novembro, a plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro Itaú Cultural Play realiza parceria inédita com o Festival Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, um dos maiores eventos destinados a curtas-metragens na América Latina, que soma mais de 30 anos de atuação. Até o dia 29 deste mês, a plataforma exibe seis produções da 33ª edição, realizada presencialmente na capital fluminense em abril deste ano. Com seleção do diretor do festival Ailton Franco Jr. e do coordenador de programação e curadoria Paulo Roberto Jr., a programação traz seis títulos, entre documentários e ficções premiados, de quatro estados do país. Eles receberam votos expressivos do público e conversam entre si, trazendo, em sua maioria, temáticas sociais, que referenciam a realidade do Brasil.

O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

Os filmes

Dando continuidade à agenda do festival, que neste mês abre as inscrições para a edição do ano que vem, a IC Play recebe seis filmes: duas ficções, dois documentários e dois filmes híbridos entre os dois gêneros. Um dos híbridos é Ramal (2023), do diretor mineiro Higor Gomes, que foi agraciado com a menção honrosa na Competição Nacional deste ano. Considerado um dos melhores curtas-metragens de 2023, com mais de dez prêmios nacionais e internacionais, ele acompanha a tarde de diversão de jovens motoqueiros em um viaduto sem saída conhecido como Ramal Ferroviário, na periferia da cidade mineira de Sabará. De modo despretensioso, sem se prender a nenhuma classificação, Gomes insere o espectador no meio dos personagens, criando um retrato de um momento de lazer pouco conhecido pelas pessoas que não fazem parte da comunidade de motoqueiros.

Mborairapé (2023), de Roney Freitas, é o outro título que mistura documentário e ficção e recebeu também a menção honrosa na Competição Nacional do Curta Cinema. Ele reflete sobre a arte indígena contemporânea a partir de um grupo de jovens rappers e grafiteiros da etnia Guarani, moradores do bairro Jaraguá, na capital paulista. Contrariando os estereótipos associados aos povos originários, Mborairapé demonstra que a cultura indígena se modifica e se reinventa com o tempo.

A curadoria também selecionou Macaléia (2023), documentário sobre a amizade entre o cantor Jards Macalé e o artista plástico Hélio Oiticica (1937-1980). Dirigido por Rejane Zilles, esposa de Macalé, o filme faz referência à Macaléia, obra criada por Oiticica em homenagem ao amigo na década de 70. Partindo da visão do músico e de imagens raras de arquivo, além de uma parceria musical inédita entre os dois, a narrativa celebra o encontro afetivo e artístico entre dois gênios revolucionários da cultura brasileira.

A ficção Cidade by motoboy (2023) também integra o 32º Festival MixBrasil da Cultura da Diversidade, cuja IC Play recebe uma programação até 30 de novembro. O curta-metragem de Mariana Vita retrata uma noite de trabalho de um motoboy em um município do interior de São Paulo. Em meio ao caos da rotina exaustiva e de um contexto dominado pela desigualdade, o protagonista encontra um respiro no amor.

Vania Rosa, senhora que viveu nas ruas do Rio de Janeiro durante 14 anos, é a protagonista de Rosa (2023), documentário do cineasta Pedro Murad. Fugindo de generalizações, o filme revela o cotidiano de Vania e sua participação em um projeto social que atende pessoas em situação de rua na cidade. A produção venceu o prêmio de melhor documentário no 7º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

Por fim, a seleção exibe Bença (2023), um drama potente sobre o sistema carcerário brasileiro. No dia de visita, o presidiário Antônio está ansioso para ver sua família. Ao chegar ao pátio, ele sente seu corpo gelar quando percebe que seu filho está em uma das celas. O filme é uma referência à própria vida do diretor, o paranaense Mano Cappu, que passou 18 meses na prisão por um crime que não cometeu. Em março deste ano, Bença foi premiado no 36° Festival Cinélatino, em Toulouse, na França.

Sobre o Curta Cinema

O Festival Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro é realizado há 33 anos atuando na exibição e promoção de obras audiovisuais em curta-metragem. A programação propõe o diálogo entre estéticas contrastantes, buscando abarcar um amplo panorama de perspectivas e linguagens multiculturais. Trata-se de um dos mais importantes festivais do gênero na América Latina. Possui caráter competitivo e há 14 anos se tornou o primeiro festival no Brasil e na América Latina a qualificar seus vencedores a pleitear uma indicação ao Oscar na categoria de curta-metragem. O principal objetivo do Festival Curta Cinema é promover e democratizar o acesso do público carioca a um panorama das produções nacionais e internacionais em curta-metragem, buscando estimular a participação do público em encontros e debates com os realizadores em sala de cinema.

Sinopses – Filmes

Ramal

De Higor Gomes (16 min, 2023)

Classificação indicativa: A14 – exposição ao perigo e drogas lícitas

Sinopse: Um grupo de jovens se diverte em suas motocicletas num viaduto sem saída conhecido como Ramal Ferroviário, protegido pelas montanhas que cercam a Vila Marzagão, na periferia da cidade de Sabará, Minas Gerais.

Mborairapé

De Roney Freitas (25 min, 2023)

Classificação indicativa: A10 – consumo de droga lícita

Sinopse: Entre o documentário e a ficção, o curta retrata um grupo de jovens rappers Guarani que vive no bairro do Jaraguá, em São Paulo.

Macaléia

De Rejane Zilles (25 min, 2023)

Classificação indicativa: A16 – consumo de droga ilícita

Sinopse: O ano era 1978 e o compositor Jards Macalé promovia uma festa antológica em sua casa, com muitos convidados ilustres. Já clareando o dia, no ônibus de volta ao Leblon, o artista plástico Hélio Oiticica cria o esboço da obra penetrável “Macaléia”, em homenagem ao amigo Jards. Música, poesia e irreverência conduzem este filme, que celebra a amizade e a parceria entre dois iconoclastas.

Cidade by motoboy

De Mariana Vita (15 min, 2023)

Classificação indicativa: AL – livre

Sinopse: Um motoboy rasga as ruas de uma cidade numa sexta à noite, no interior paulista. Seu trajeto torna uma sensação evidente: os muros dividem muito mais do que terrenos.

Rosa

De Pedro Murad (25 min, 2023)

Classificação indicativa: 12 – drogas lícitas, linguagem imprópria e temas sensíveis

Sinopse: Vania Rosa passou 14 anos em situação de rua, ocupando calçadas e abrigando-se sob diversas marquises na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, ela volta às ruas da cidade, mas para participar de projetos sociais que levam afeto, comida e acolhimento a pessoas que vivem como ela já viveu.

Bença

De Mano Cappu (15 min, 2023)

Classificação indicativa: A16 – consumo de droga ilícita e linguagem chula

Sinopse: Na cadeia, a visita é sagrada. Um clima de felicidade toma conta do ambiente. Antônio está ansioso para ver sua esposa e ter notícias da família. Ao caminhar em direção ao pátio de visita, Antônio sente o corpo gelar: de uma das celas, ele vê sair seu próprio filho.

SERVIÇO

Curadoria do 33º Festival Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro

15 a 29 de novembro na IC Play

www.itauculturalplay.com.br