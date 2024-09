Itaú Cultural Play lança coleção com filmes sobre meio ambiente, destinada a professores e alunos

No dia 19 de setembro, a Itaú Cultural Play, plataforma de cinema brasileiro do Itaú Cultural, lança mais uma coleção destinada a professores e alunos. Por um futuro sustentável possui filmes que tratam de questões relacionadas ao meio ambiente e, além das exibições para o público em geral, tem a função de ser um suporte para educadores abordarem o assunto em suas salas de aula.

Com o mesmo objetivo pedagógico, o catálogo também possui a coleção Narrativas Negras, lançada em 30 de agosto. Ela conta com 16 produções, entre filmes, séries e documentários, que valorizam a negritude e refletem sobre o racismo no Brasil.

O acesso à IC Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

Por um futuro sustentável

Em meio aos efeitos das mudanças climáticas no planeta, como calor e frio excessivos, alagamentos, seca, queimadas, desaparecimento de espécies e biomas, a coleção busca repensar a relação humana com a natureza e mostrar que pequenas ações podem fazer a diferença.

A curadoria conta com nove documentários – quatro deles estreias na plataforma. Montanha dourada (2021), de Cassandra Oliveira, é uma delas. O filme mostra a vida dos trabalhadores do garimpo no distrito de Lourenço, no Amapá, atividade marcada pela exaustão e pela destruição ambiental.

Estreia, também, Ruivaldo, o homem que salvou a terra (2019), do cineasta Jorge Bodanzky, que assina filmes como Iracema: uma transa amazônica (1981), e do fotógrafo João Farkas, ambos renomados em suas áreas de atuação. O documentário aborda a trajetória de Ruivaldo Nery de Andrade, fazendeiro local que ficou conhecido por lutar contra os impactos do assoreamento do Rio Taquari, no Mato Grosso do Sul.

Produzido por um grupo de jovens e lideranças indígenas, o documentário Ava Yvy Vera – Terra do Povo do Raio (2016), mais um inédito na plataforma, registra o cotidiano e a visão de mundo dos Guarani Kaiowá, povo que se autodenomina descendente do coração da terra e habita atualmente regiões do Mato Grosso do Sul. A série Natureza Forte (2018) completa as estreias. Em 13 episódios, os diretores Geisla Fernandes e Wllyssys Wolfgang exploram histórias de moradores da caatinga, no Nordeste, e suas culturas e estratégias de sobrevivência em um bioma constantemente ameaçado pelo ser humano.

Completam a coleção cinco filmes já presentes na IC Play. Mata (2020), de Fábio Nascimento e Ingrid Fadnes, foi o vencedor do Prêmio de Melhor filme pelo Júri popular na Mostra Ecofalante de 2021. O documentário parte de acontecimentos da época e de relatos para denunciar os prejuízos causados pela monocultura na Mata Atlântica baiana.

Outro filme que faz uma reflexão sobre a destruição gerada pelas plantações no território do país é Para onde foram as andorinhas? (2016). Dirigido por Mari Corrêa, o documentário se debruça sobre o Parque Indígena do Xingu, reserva localizada no Mato Grosso. Lá, os Kawaiwete, um dos 16 povos que vive no local, sofrem com o desaparecimento das andorinhas – cuja presença anuncia a chegada da chuva – devido à ação humana predatória em torno do parque.

As vivências indígenas também estão presentes em Piripkura (2017), com o qual os diretores Mariana Oliva, Bruno Jorge e Renata Terra ganharam o Prêmio de Melhor documentário no Festival do Rio de 2017. A produção relata a expedição liderada pelo funcionário da Funai Jair Candor, em 1989, para localizar os últimos dois indígenas do povo amazônico Piripkura, que foi dizimado após a chegada dos portugueses ao Brasil.

Em Parceiros da floresta (2022), Fred Rahal Mauro conduz o espectador por uma viagem além do Brasil, na América do Sul, África e Ásia, por meio de histórias de comunidades locais que combinam conhecimentos ancestrais com tecnologias modernas para encontrar soluções para preservar os ecossistemas onde moram.

Por fim, a coletânea traz Saneamento básico, o filme (2007), famoso longa-metragem do cineasta gaúcho Jorge Furtado. Estrelado por Lázaro Ramos, Fernanda Torres, Wagner Moura e outros astros da cena nacional, acompanha um grupo de moradores de uma pequena cidade gaúcha que cria um filme de ficção para arrecadar verba para a construção de uma fossa pela prefeitura.

SERVIÇO

Coleção Por um futuro sustentável

A partir de 19 de setembro na IC Play

www.itauculturalplay.com.br

