Itaú Cultural Play exibe curtas-metragens da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Entre os dias 31 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024, a Itaú Cultural Play recebe um recorte exclusivo de cinco curtas-metragens da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Os curtas, produzidos nos estados de Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e São Paulo, trazem um panorama do cinema brasileiro contemporâneo e revelam a diversidade e novas representatividades da produção audiovisual no país.

Além disso, entra para a plataforma o curta-metragem de ficção Fantasmas, do cineasta mineiro André Novais Oliveira, um dos homenageados desta edição do festival de cinema.

O Itaú Cultural também está presente na programação presencial (de 19 a 27 de janeiro) da Mostra de Tiradentes com filmes contemplados pelo Rumos Itaú Cultural: Curacanga, de Mateus Di Mambro (24 de janeiro, às 21h, dentro da Mostra de Curtas, no Cine Copasa na Praça) e Lagrimar, de Paula Vanina (27 de janeiro, às 10h30, no Cine-tenda, dentro da Mostrinha, dedicada ao público infantil)), e um documentário, Yvy Pyte – Coração da Terra, de Alberto Álvares e José Cury (21 de janeiro, às 18h, no Cine-tenda).