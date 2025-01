Itaú Cultural Play lança clássico do cinema brasileiro: O Caso dos Irmãos Naves

No dia 17 de janeiro (sexta-feira), a plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro Itaú Cultural Play recebe em seu catálogo O Caso dos irmãos Naves, longa-metragem dirigido por Luiz Sergio Person (1936-1976). Considerado um clássico do cinema brasileiro, o filme conta com um elenco de atores conceituados, como Juca de Oliveira (1935-1973), Raul Cortez (1932-2006), Anselmo Duarte (1920-2009), John Herbert (1929-2011) e Lélia Abramo (1911-2004).

A trama acompanha a história real dos irmãos Naves, Joaquim Rosa e Sebastião José, que denunciam o desaparecimento de seu sócio, mas, em uma reviravolta dramática, acabam sendo acusados injustamente pelo crime. Um delegado de polícia aponta os Naves como responsáveis pelo desaparecimento, em um erro judiciário que se tornou um dos casos mais polêmicos da história do Brasil. Ambientado em 1937 e lançado em 1967, tornou-se uma metáfora para a época em que foi produzido, trazendo à tona a violência das torturas e arbitrariedades cometidas durante a ditadura civil-militar.

O Caso dos irmãos Naves é baseado no livro de João Alamy Filho, advogado de defesa dos irmãos. O roteiro, escrito em parceria com o professor e crítico de cinema Jean-Claude Bernardet, reflete a visão de Person sobre o cinema como instrumento que reúne crítica social e expressão artística. Por meio dessa obra, o diretor resgata arbitrariedades do Estado Novo para falar sobre a ditadura civil-militar, com uma narrativa que mistura questões sociológicas com a estética cinematográfica que intercala voz over e encenações. Foi amplamente reconhecido na época de seu lançamento, recebendo prêmios como o de melhor roteiro e de melhor atriz coadjuvante para Lélia Abramo no Festival de Brasília. Segue sendo uma obra importante para falar sobre direitos humanos e abusos de poder.

O filme fica disponível na plataforma Itaú Cultural Play por 18 meses. Devido ao seu conteúdo de violência, a classificação etária recomendada é para maiores de 14 anos.

O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

Sobre Luiz Sergio Person

Luiz Sérgio Person foi diretor de cinema e teatro, roteirista, produtor e ator. Composta de diversas facetas, a sua obra revela, de acordo com ele mesmo, seu apreço por um cinema que mescla crítica social e expressão artística. Em 2016, o Itaú Cultural realizou uma Ocupação em homenagem ao diretor.