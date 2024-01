Itaú Cultural homenageia a artista multimídia Regina Silveira em seus 85 anos de idade

No dia 18 de janeiro (quinta-feira), o site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br comemora os 85 anos da gaúcha Regina Silveira, publicando matéria com entrevista exclusiva e relembrando importantes parcerias entre a instituição e a artista multimídia. Entre elas está a sétima edição da série Ocupação, realizada em sua homenagem em 2010, e a participação nas exposições Filmes e Vídeos de Artistas e Narrativas em Processo: Livros de Artista na Coleção Itaú Cultural, sendo esta última uma itinerância que já passou por sete cidades brasileiras e que no dia 3 de fevereiro chega à Fundação Iberê, em Porto Alegre (RS).

Nome importante tanto na formação de artistas contemporâneos, quanto na atuação acadêmica, Regina Silveira tem um trabalho que perpassa diferentes linguagens das artes visuais. Entre outros formatos, ao longo de sua carreira já trabalhou com pintura, gravura e arte postal, além de arte e tecnologia, explorando questões próprias da representação imagética e de temas sociais e políticos.

Essa versatilidade fica clara na conversa da artista com a equipe do site do Itaú Cultural. “Nunca quis ser uma especialista nem em gravura, nem em vídeo. Fiz tudo isso. Acho que é muito chato ficar especializada em um caminho só. Eu quero essa liberdade de poder fazer um cenário e de poder pensar outras coisas”, revela.

Movida pela curiosidade, Regina Silveira diz estar sempre disposta a aprender, e que não fica presa ao passado. No terreno da tecnologia, por exemplo, revela que vem se questionando sobre os limites da inteligência artificial e das redes sociais, temas pertinentes na atualidade. “Tem muitas coisas, muitas frentes sendo modificadas na vida social ou na vida científica. Tem muito panorama do universo que está mudando a pressão do que nós somos nessa infinitude toda. Preciso entender os novos parâmetros”, afirma a artista.

Aos 85 anos, Regina Silveira segue em plena atividade. Conta que nos próximos dois meses inaugurará obras permanentes no novo terminal do aeroporto de Houston, Texas (EUA), e que está envolvida com a criação de uma grande parede em um conjunto de escolas dedicadas à tecnologia em Copenhague, na Dinamarca.

Ainda, a artista diz estar preparando uma mostra com highlights de sua produção entre os anos 1970 e 2000, que ficará exposta em nove salas do Palau de la Virreina, em Barcelona, na Espanha. Já no Brasil, abrirá uma exposição em São Paulo, com curadoria de Agnaldo Faria, que celebra a doação de seu acervo documental ao Instituto de Arte Contemporânea (IAC).

Em meio a tantos projetos e realizações, ela revela que já não consegue acompanhar totalmente as novas gerações de artistas que surgem a cada dia, mas que está constantemente interessada tanto no que se produz, quanto na conexão entre instituições, mercado, museus e universidades. “Isso que me interessa ver, porque me interessa o futuro”, pontua.

Regina Silveira e o Itaú Cultural

A artista e a instituição têm uma parceria histórica. A obra Super Herói Night and Day, de 1997, de sua autoria, inaugurou a coleção de arte e tecnologia do Itaú Cultural, neste mesmo ano, e a partir de então Regina começou a participar de diversas exposições e publicações do IC.

Essa proximidade culminou com uma homenagem a ela, em 2010, com a Ocupação Regina Silveira, sétima edição do projeto realizado pelo Itaú Cultural (saiba mais em www.itaucultural.org.br/ocupacao/regina-silveira). “Eu vi o Itaú Cultural crescer, amadurecer e isso é bem interessante para a vida. Uma das vantagens dos 85 anos”, afirma.

O Itaú Cultural conta com obras da artista nas exposições itinerantes Filmes e Vídeos de Artistas na Coleção Itaú Cultural e Narrativas em Processo: Livros de Artista na Coleção Itaú Cultural. Esta última pode ser conferida virtualmente em livrosdeartista.itaucultural.org.br e terá montagem presencial, na capital do Rio Grande do Sul, estado natal de Regina, a partir de fevereiro.

Na Itaú Cultural Play www.itauculturalplay.com.br e no Youtube do IC www.youtube.com/watch?v=z6T4RCVYCsQ, o público encontra a série O que não se vê, realizada pelo Itaú Cultural e que evidencia as belezas e as dificuldades na produção de uma obra de arte, da concepção à sua materialização. No episódio dedicado à Regina, é abordado o processo de criação da obra Paraler, de 2015, construída na calçada da Biblioteca Pública Mário de Andrade.

A Enciclopédia Itaú Cultural conta, também, com um vasto material no verbete dedicado à trajetória da artista e que pode ser conferido em enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8084/regina-silveira. Além disso, lá dentro também se encontra o Caderno do Professor Aparências Distorcidas em Regina Silveira (enciclopedia.itaucultural.org.br/planos-de-aula), um projeto da Enciclopédia IC com conteúdos exclusivos para educadores, que propõem conexões entre verbetes e oferecem, de modo orientado e dinâmico, possíveis abordagens para a sala de aula sobre os mais variados temas sobre arte e cultura brasileira.

SERVIÇO

85 anos de Regina Silveira

No site do Itaú cultural www.itaucultural.org.br

A partir de 18 de janeiro