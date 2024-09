Itaú Cultural fecha no dia de votação para as eleições municipais

No dia 6 de outubro (domingo), o prédio do Itaú Cultural na avenida Paulista permanecerá encerrado devido às eleições municipais. Até o dia 5, a instituição segue com programação normal, com a 8ª edição do Mekukradjá – círculo de saberes, cujo tema Territórios – chão e afeto é desdobrado em encontros, círculo de conversas, exibição de documentário e shows dos artistas indígenas Gean Ramos Pankararu, Edivan Fulni-ô e Souto MC.

As exposições permanentes – Brasiliana, no Espaço Olavo Setubal, e Numismática, no Espaço Herculano Pires – Arte no Dinheiro –, e as temporárias Ocupação Naná Vasconcelos e Guto Lacaz: cheque mate, também recebem o público até o dia 5 e a partir do dia 8 de outubro (terça-feira), quando o IC reabre para a visitação às 11h.

Caso haja segundo turno, a instituição será fechada no dia 27 deste mês.

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô

Terça a sábado, das 11h às 20h

Domingos e feriados, das 11h às 19h