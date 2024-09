Itaú Cultural fecha durante o dia no sábado, 7 de setembro

No sábado, 7 de setembro, o Itaú Cultural permanece fechado para o público durante o dia, devido a manifestação programada para ocupar a avenida Paulista neste feriado. O prédio volta a ser aberto a partir das 18h, para receber o público para o show da cantora Xênia França, na Sala Itaú Cultural, às 19h.

No domingo, o funcionamento do IC volta à normalidade, das 11h às 19h (de terça-feira a sábado o horário é das 11h às 20h). O público pode visitar as exposições temporárias que estão em cartaz – Guto Lacaz: cheque mate, que ocupa os três andares do espaço expositivo com cerca de 170 obras do artista multimídia, e as mostras da série Ocupação, dedicadas a percursionista pernambucano Naná Vasconcelos e ao arquiteto paulistano Artacho Jurado.

Há ainda as mostras permanentes: Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro, que apresenta parte da Coleção Itaú de Numismática, e o Espaço Olavo Setubal, cujo acervo de Brasiliana apresenta cinco séculos da história do Brasil. Ainda, nas duas noites deste fim de semana Xênia França apresenta uma dobradinha de seu show, também às 19h. Como toda a programação do Itaú Cultural, a entrada é gratuita.

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô

Terça a sábado, das 11h às 20h (com exceção do dia 7 de setembro, quando abre às 18h)

Domingos e feriados, das 11h às 19h

Informações: pelo telefone (11) 2168.1777 e wapp (11) 9 6383 1663