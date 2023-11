Itaú Cultural e Prêmio Oceanos anunciam os vencedores da edição 2023

Após oito meses de leituras e avaliações, o Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa realiza a cerimônia de premiação dos vencedores da edição 2023. Este ano, são dois vencedores: um de prosa e outro de poesia. O evento, aberto ao público, acontece no dia 7 de dezembro, às 20h, em São Paulo, no Itaú Cultural. Os ingressos, para quem for acompanhar presencialmente, já estão disponíveis no site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br. Ainda, o evento pode ser seguido online no link https://www.youtube.com/OceanosCultura.

Conduzido pela atriz Fernanda D’Umbra, o encontro tem apresentações da slammer Luz Ribeiro e do escritor Santiago Nazarian, jurados desta edição da premiação. Também participam Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, Jader Rosa, superintendente do Itaú Cultural, Luís Faro Ramos, embaixador de Portugal, e Selma Caetano, diretora da Oceanos Cultura, responsável pela gestão do Prêmio.

“Em 2015, quando começou a parceria entre Oceanos e Itaú Cultural, o prêmio passou a contemplar todos os livros escritos originalmente em língua portuguesa, publicados em qualquer lugar do mundo”, comenta Selma Caetano. “Naquele ano, tivemos 591 livros inscritos. Em 2023, esse número pulou para 2.654. Desde então, concorreram ao prêmio cerca de 14 mil livros, de 10 mil autores. A importância da premiação no cenário das literaturas contemporâneas em Língua Portuguesa é inegável, assim essa cerimônia é, antes de mais nada, uma celebração. Todo apreciador de literatura é bem-vindo ao evento!”

“O Oceanos é um instrumento fundamental para reafirmar a diversidade geográfica, criativa e identitária da língua portuguesa, além de promover um intercâmbio cultural entre os países e os escritores participantes”, aponta Jader Rosa, superintendente do Itaú Cultural. “Os trabalhos finalistas desta edição demonstram a enorme capacidade da literatura em criar narrativas únicas e mobilizar diferentes perfis de leitores”, complementa.

Quem concorre ao prêmio

Concorrem ao prêmio de poesia os livros Alma Corsária, da brasileira Claudia Roquette-Pinto (34),Diário da encruza, do brasileiro Ricardo Aleixo (Segundo selo),Entre costas duplicadas desce um rio, do brasileiro Guilherme Gontijo Flores (Ars et Vita),O gosto amargo dos metais, da brasileira Prisca Agustoni (7Letras)eParaíso, do português Pedro Eiras (Assírio & Alvim).

Na prosa, estão os livros: A história de Roma, da portuguesa Joana Bértholo (Caminho), A última lua de homem grande, do cabo-verdiano Mário Lúcio Sousa (Dom Quixote), Misericórdia, da portuguesa Lídia Jorge (Dom Quixote), Naufrágio, do português João Tordo (Companhia das Letras Portugal) e Siríaco e Mister Charles, do cabo-verdiano Joaquim Arena (Quetzal). Saiba mais sobre os livros no material atachado.

Para chegar aos vencedores, os jurados brasileiros André Sant’Anna, Eliane Robert Moraes, José Castello e Schneider Carpeggiani, o moçambicano Nataniel Ngomane e a portuguesa Clara Rowland leram os cinco romances finalistas. Um júri composto pelos brasileiros Célia Pedrosa, Maria Esther Maciel e Tatiana Pequeno e pelos portugueses Carlos Mendes de Sousa e Golgona Anghel leu os cinco finalistas de poesia. Cada jurado deu uma nota de 0 a 10 para os 10 livros e a média das notas apontou os vencedores, que serão confirmados após reunião consensual entre os membros dos júris. Ao todo, participam de todo o processo de avaliação 159 jurados de diferentes nacionalidades e perfis profissionais. Conheça a lista completa dos jurados no atachado.

Novidades da premiação

Pela primeira vez na história do prêmio, as inscrições foram divididas entre prosa e poesia e foram formados dois júris diferentes para avaliar os inscritos de poesia e os de prosa/dramaturgia. Entre 1.188 inscritos de poesia foram selecionados 21 semifinalistas e depois, entre esses, cinco finalistas. Entre 1.466 de prosa, foram selecionados 20 semifinalistas e depois, entre esses, cinco finalistas. A novidade da edição 2023 do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, que teve recorde de inscrições, culmina agora com a divulgação de dois vencedores: um de prosa e outro de poesia, que recebem R$ 150 mil cada.

O prêmio

O Oceanos é realizado via Lei de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cultura, e conta com o patrocínio do Banco Itaú, da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da República Portuguesa, do Instituto Cultural Vale, do Magazine Luiza e do Skeelo; o apoio do Itaú Cultural, da Biblioteca Nacional de Moçambique e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde; e o apoio institucional da CPLP. O Prêmio Oceanos é administrado pela Associação Oceanos e pelo Itaú Cultural.