Itaú Cultural dá luz à obra do cineasta Eduardo Coutinho em efeméride de 10 anos de sua morte

No dia 2 de fevereiro (sexta-feira), o site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br homenageia o cineasta e jornalista Eduardo Coutinho, com uma matéria especial na data em que se completam 10 anos de sua morte, ocorrida em 2014. No texto, assinado pelo jornalista André Bernardo, o público conhece e enxerga Coutinho através dos olhares de Pedro, um de seus filhos, e de amigos, como a montadora Jordana Berg, o documentarista João Moreira Salles, o fotógrafo Zeca Guimarães, a produtora Laura Liuzzi e do jornalista Carlos Alberto Mattos, autor da biografia Sete faces de Eduardo Coutinho e curador da Ocupação Eduardo Coutinho, exposição realizada em 2019 no Itaú Cultural.

No texto, eles contam curiosidades, dão suas impressões sobre o amigo, pai e profissional, revelam histórias e diálogos ocorridos em sets de filmagens. Relembram, ainda, onde estavam e como sentiram e receberam a notícia da morte do cineasta, que é considerado por muitos o maior documentarista da história do cinema do Brasil.

Para conhecer mais sobre a vida e obra de Eduardo Coutinho, basta acessar o verbete dedicado a ele na Enciclopédia Itaú Cultural e o hotsite da Ocupação www.itaucultural.org.br/ocupacao/eduardo-coutinho, com depoimentos e material exclusivo. Também, na Itaú Cultural Play www.itauculturalplay.com.br, plataforma de streaming da instituição, estão disponíveis, gratuitamente, seis filmes de seus filmes: Cabra marcado para morrer (1984), O fio da memória (1991), Santo forte (1999), Peões (2004), Edifício Master (2002) e Jogo de cena (2007).

SERVIÇO

10 anos sem Eduardo Coutinho

No site do Itaú cultural www.itaucultural.org.br

A partir de 2 de fevereiro