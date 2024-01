Itaú Cultural apresenta novidades na programação Expedição Brasiliana e IC para Crianças

No dia 20 de janeiro, sábado, às 11h, estreia uma nova temporada do projeto on-line IC para Crianças, dessa vez com o papelão como matéria-prima para criar. A partir dele, crianças de todo o país poderão confeccionar trajes espaciais, máscaras malucas, bonecos escaladores, pebolim feito em caixa de sapato, bonecos acrobatas e bosques de papelão, com a ajuda do arte-educador Filipe Miranda. Os episódios – um total de seis – entram no ar semanalmente no site e Youtube do Itaú Cultural, sempre aos sábados, às 11h, até 24 de fevereiro.

No domingo, dia 21, às 15h, estreia a nova edição da Expedição Brasiliana, no formato presencial. A atividade é voltada para ‍a produção de tintas naturais inspiradas na Coleção Brasiliana, situada no Espaço Olavo Setubal em exposição permanente e é realizada, também, nos dias 23, 28 e 30 de janeiro – das 15hs às 16h30. As inscrições devem ser feitas presencialmente, no balcão de atendimento do IC, meia hora antes do início de cada atividade.

Expedição Brasiliana – Ateliê de tintas naturais

Os participantes são convidados a, junto dos educadores do IC, produzirem tintas naturais. A inspiração para essa atividade vem das pinturas em exposição no Espaço Setubal no 4º e 5º andares do IC, pois as tintas usadas na época de produção de grande parte dessas obras eram feitas pelos próprios pintores a partir de pigmentos naturais.

Elas eram confeccionadas em diversas composições de acordo com cada artista, conferindo diferentes tons, densidades, texturas e até odores às obras. Na oficina são usados materiais conhecidos no cotidiano do público, como a cúrcuma, spirulina, urucum, casca de cebola e água de molho do feijão, possibilitando que os aprendizados sejam replicados em casa.

Este projeto do Núcleo de Formação do Itaú Cultural começou em 2020 no ambiente virtual e no ano passado tornou-se presencial, com estreia de novas temporadas nas férias. Ele se inspira na Coleção Brasiliana, cujo recorte está em exposição permanente, desde 2014, no Espaço Olavo Setubal. Os itens lá exibidos retratam o país desde a chegada dos colonizadores e percorrem cinco séculos, mostrando diversas etapas das histórias dos diversos Brasis que compõem o país.

IC para Crianças

Na nova temporada deste projeto virtual que encanta crianças por todo o Brasil e estreia em 20 de janeiro. O arte-educador Filipe Miranda conduz seis episódios de oficinas online semanais com foco no uso do papelão.

No primeiro episódio, Miranda constrói um traje espacial. Nos seguintes, ele realiza com o público de casa máscaras malucas, boneco escalador, pebolim de caixa de sapato, boneco acrobata e bosque de papelão. Os materiais utilizados são acessíveis e podem ser encontrados facilmente dentro de casa. Todos os episódios ficam disponíveis livremente para acesso.

Mais atividades para as férias

As crianças e famílias em férias também podem se divertir na Ocupação Machado de Assis. Ela está em cartaz no piso térreo até 4 de fevereiro, propondo um mergulho na construção da vida e obra de um dos mais importantes autores do país. Falando em aula de história fora das salas das escolas, desde o mês passado o Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro abriga, em caráter permanente, um recorte da Coleção Itaú de Numismática, no sexto andar do IC. Ela proporciona uma ampla leitura da construção da história brasileira em todos os seus aspectos por meio de moedas, obras de arte, selos e medalhas, vídeos e atividades lúdicas interativas – tanto presenciais, quanto on-line.

Ainda, a Itaú Cultural Play, plataforma gratuita de streaming de cinema e audiovisual brasileiro, exibe produções voltadas ao público infantojuvenil. Para animar o mês das férias a partir de 19 de janeiro entra no ar uma programação especial composta pela mostra Férias Animadas, com uma seleção de seis animações nacionais de curtas e longas-metragens. Podem ser conferidos os títulos Além da lenda, de Marília Mafé e Marcos França; A Ilha dos Ilus, de Paulo G. C. Miranda; Contos mirabolantes – O olho do Mapinguari, de Andrei Miralha e Petronio Medeiros; Min e as mãozinhas – Cores sumiram, de Paulo Henrique Silva Rodrigues dos Santos; Sebastiana, de Cláudio Martins e Lé com cré, de Cassandra Reis. Também entra no catálogo as temporadas três e quatro da série IC para crianças.

Como todos os conteúdos disponíveis na Itaú Cultural Play, eles podem ser acessados gratuitamente em www.itauculturalplay.com.br e dispositivos móveis Android e IOS.

SERVIÇO

Expedição Brasiliana – Ateliê de tintas naturais

Dias 21, 23, 28 e 30 de janeiro

Das 15hs às 16h30

Inscrições: presencialmente, a partir das 14h30, no balcão de informações

Vagas: 25

Onde: 7º andar do Itaú Cultural

Programação de férias – IC Play

Disponível a partir de 19 de janeiro

Em www.itauculturalplay.com.br

Gratuito