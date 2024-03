Itaú Cultural abre “Claudia Andujar – cosmovisão”, mostra inédita sobre o trabalho da fotógrafa, no dia 3 de abril

Quando o nome da fotógrafa é mencionado, automaticamente ele é ligado a seu grandioso e mundialmente conhecido trabalho sobre a nação Yanomami. Sem perder de vista essa produção, que se tornou um patrimônio iconográfico, a mostra Claudia Andujar – cosmovisão joga outras luzes sobre o percurso fotográfico seguido por ela entre as décadas de 1960 e 1970, até seu encontro definitivo com esse povo indígena.

A exposição entra em cartaz em 3 de abril e segue até 30 de junho nos pisos -1 e -2 do Itaú Cultural, com curadoria de Eder Chiodetto. Ela reúne mais de 130 trabalhos de Claudia, realizados durante seis décadas, desde que, fugindo do nazismo partiu da Hungria para os Estados Unidos. Depois de uma temporada naquele país, em 1955 ela desembarcou em São Paulo para encontrar a sua mãe e aqui viver até hoje (acompanhe a sua bio-cronologia aqui).

Entre os destaques da mostra, um novo trabalho seu: uma releitura colorida de O voo de Watupari, resultado da travessia que fez em 1976, ao lado do missionário Carlo Zacquini. Eles viajaram de São Paulo até a Amazônia a bordo de um fusca preto que os levou até os Yanomami. Também merece atenção especial, a instalação A Sônia, apresentada por ela em 1971 no Masp, em uma subversão do uso da projeção de slides – uma novidade na época. Aqui, a obra é exibida em releitura do artista Leandro Lima, parceiro de Claudia em outros projetos.

“Quando o Itaú Cultural me chamou para fazer essa mostra logo pensei em encontrar um recorte novo, já que convivo com Claudia faz tempo e conheço bem outras faces de sua obra”, conta Chiodetto. Segundo o curador, ao investigar a produção da artista mais a fundo, desde que ela chegou em São Paulo em 1955, ele se deu conta do seu importante papel para a experimentação e a expansão da linguagem fotográfica. “Ela teve forte influência, por exemplo, para que a fotografia entrasse nos museus como arte nos anos de 1970”, diz.

“Esta é uma exposição inédita. Tem foco nesse alto grau de experimentação pelo qual ela fez a fotografia passar. Fica claro que, como filha da geração de 68, rebelde e que repensa o mundo, Claudia sente necessidade de recriar a linguagem fotográfica para pode ser expressar”, continua ele. “Em nenhum momento de sua trajetória, nem quando trabalhou na revista Realidade, ela fotografou em um padrão documental tradicional”, completa.

Claudia fazia uso de filmes fotográficos infravermelhos, cromos riscados, filtros monocromáticos, imagens refotografadas com distorções e mutações de luzes e cores, justaposições e duplas exposições. Para Chiodetto, estas eram estratégias para chegar à representação da percepção sensorial. “Isso permitiu que, anos mais tarde, a artista pudesse materializar em imagens a espiritualidade, a relação dos indígenas com as entidades e guardiões da floresta”, diz o curador. “Ela precisava que a fotografia atravessasse a superfície do real para representar de forma potente o lado de lá, o não visível. Só conseguiu isso justamente por essa experiência anterior de expansão da linguagem e possibilidades fotográficas.”

A exposição

As 135 obras de Claudia Andujar estão divididas em 11 séries, expostas em dois andares do espaço expositivo do Itaú Cultural.

3 de abril a 30 de junho de 2024

‍Pisos: -1 e -2

Curadoria: Eder Chiodetto

Concepção e realização: Itaú Cultural

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149 – próximo à estação de metrô Brigadeiro

Visitação: terça-feira a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h.

Entrada: gratuita

TEATRO

Trilha para as estrelas

Grupo Barracão de Teatro

Estreia em 7 de abril (domingo),às 16h

Sala Vermelha – Itaú Cultural (59 lugares)

Segue em cartaz todos os domingos até julho

Duração: 55 minutos

Capacidade: 59 lugares

Classificação Indicativa: livre, segundo autodefinição

Entrada gratuita

Ingressos: https://itaucultural.byinti.com/#/ticket/

IC PLAY

Gyuri

A partir de 3 de maio

Documentário

Direção: Mariana Lacerda

Duração: 1h 28min

Roteiro: Mariana Lacerda e Paula Mercedes

Acesso gratuito em www.itauculturalplay.com.br e dispositivos móveis Android e IOS.

Encontros IC Play

Exibição de Gyuri

Seguida de conversa com a diretora Mariana Lacerda e o filósofo húngaro Peter Pál Pelbart

Previsto para o dia 30 de abril, às 19h

Sala Vermelha – Itaú Cultural (59 lugares)