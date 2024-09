Itaú anuncia último dia de programação em seu Pavilhão no Rock in Rio

Fundada por Carlinhos Brown, Timbalada é um ícone da música baiana, conhecido por seu som que mistura axé e percussão. A banda hoje é liderada por Denny Denan e traz sucessos e representa a essência da música brasileira. Os batuques, instrumento base para todos os sons que entoam no Brasil, são marca e alma do grupo. “A Timbalada faz qualquer apresentação se tornar uma grande homenagem à essência musical de todo país”, diz Rodrigo Montesano, head de Experiências de Marca e Patrocínios do Itaú Unibanco.

Mariana Aydar é uma das vozes mais autênticas da nova geração da música popular popular brasileira. Ganhadora do Grammy Latino em 2020 e indicada ao Grammy Latino em 2024, ela alia elementos da música brasileira e ritmos contemporâneos às suas raízes do forró. O cantor Jote.pê também sobe ao palco. Ele é mais um nome indicado ao Grammy a estar no Pavilhão Itaú nesse ano e que, com sua abordagem contemporânea e letras marcantes vem conquistando espaço na cena musical brasileira. Seu estilo eclético, que mescla pop e música brasileira, ressoa com o público jovem e traz uma nova perspectiva à nossa cultura.

“Os três artistas compartilham uma paixão por reinventar a música brasileira, cada um à sua maneira. Juntos, eles representam a diversidade e a riqueza cultural do Brasil, unindo ritmos e estilos que falam com diferentes gerações. Esse encontro no Pavilhão Itaú simboliza a força da colaboração e da inovação na música”, explica Montesano.

E no palco do Pavilhão Itaú em 2024 não será diferente: Fechando o sábado, dia em que o Brasil será o grande homenageado do festival, a Timbalada vem para refletir a Bahia e sua essência num palco imponente e vibrante.

Essa programação é um reflexo do movimento Feito de Futuro, promovido pelo Itaú, que busca apoiar e celebrar iniciativas que geram impacto positivo na sociedade. Ao reunir esses artistas, o Itaú reforça seu compromisso com a cultura e a criatividade, incentivando a construção de um futuro mais inclusivo e vibrante. O evento é uma oportunidade de vivenciar o poder da música como agente transformador, capaz de unir pessoas e culturas.

Serviço:

• Data: 21 de setembro de 2024, após a apresentação do headliner no Palco Mundo

• Local: Pavilhão Itaú – Rock in Rio

• Artistas: Timbalada, Mariana Aydar e Jota.pê