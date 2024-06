Itaquaquecetuba investe em georeferenciamento para apoiar no desenvolvimento da cidade

Visando a melhorar o planejamento da cidade, a prefeitura de Itaquaquecetuba implantou uma ferramenta de georreferenciamento, que irá apoiar na tomada de decisão e atuação das secretarias de Obras, Meio Ambiente, Planejamento, Receita e Defesa Civil.

“A adoção deste sistema está nos permitindo levar a cidade para um momento de modernidade no qual podermos planejar e tomar nossas ações com base em dados atualizados e tomar o atendimento ao munícipe mais rápido e eficiente”, afirma o secretário de planejamento Alexandre Feijó.

Ainda de acordo com o secretário, após a conclusão do novo plano diretor que está em andamento e a inclusão dele na plataforma será possível analisar os dados de ocupação do solo, fazer a fiscalização de obras e combater as ocupações irregulares. “Também vamos retomar o programa de regularização imobiliária usando o marco temporal de abril de 2024”, disse.

O coordenador dos comitês de empresas e de comunicação e marketing do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, Joni Matos, que esteve presente na apresentação da plataforma Geopixel Cidades para servidores e munícipes vê a adoção do sistema com bons olhos.

“Com certeza, esse sistema é mais um passo para trazer agilidade para corpo de profissionais. Itaquaquecetuba está entrando no digital para atender as novas demandas da sociedade e isso somado a proximidade com a associações como CREA”, disse Joni.

Sobre o Geopixel Cidades

Geopixel Cidades é uma Plataforma de GeoInteligência que permite integrar, manter e disseminar informações municipais. A plataforma reúne dados geográficos e cartográficos, imagens, fotografias de campo, dados tabulares, plantas e documentos. Com isso, os dados geográficos oficiais do município ficam armazenados em um único banco de dados de forma segura, possibilitando seu uso compartilhado e integrado entre as secretarias do município.