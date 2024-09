Itaquá Music Fest retorna nesta sexta com Wesley Safadão e Pedro Sampaio; Cavalgada acontece no domingo

Maior evento de entretenimento do Alto Tietê, o Itaquá Music Fest, em Itaquaquecetuba-SP, retorna nesta sexta-feira (13/9) com força total. O evento vai abarcar shows de Wesley Safadão e do DJ Pedro Sampaio, bem como provas de montaria em touros – válidas pela Liga Nacional de Rodeio. Já no sábado (14/9), a animação estará garantida com Xand Avião, a dupla Jorge e Mateus, e a DJ Maju Santana. A programação termina no domingo (15/9), com a 2ª Cavalgada.

Wesley Safadão, um dos grandes nomes atuais da música brasileira, abre o festival amanhã. O artista promete levar ao palco montado na arena do Jardim Adriane um estilo que mistura forró e sertanejo, incluindo sucessos que o tornaram um dos cantores mais ouvidos do País.

Em seguida, o DJ Pedro Sampaio promete levantar o público com hits que dominam as pistas de dança e somam milhões de reproduções nas plataformas digitais de música.

Já no sábado (14/9), o Itaquá Music Fest recebe Xand Avião, um dos grandes nomes do forró na atualidade, e, na sequência, a dupla Jorge e Mateus – referência do sertanejo universitário no Brasil. Para fechar o evento com chave de ouro, o festival traz, por mais um ano, a DJ Maju Santana.

Nos dois dias, os portões do Itaquá Music Fest abrem às 19h. As provas de montaria em touros começam às 20h e os shows têm precisão de início às 23h30. O evento acontece numa mega estrutura localizada na Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355), ao lado do Itaquá Park Shopping.

Os ingressos estão se esgotando, mas ainda é possível adquiri-los no site www.itaquamusicfest.com.br.

Aniversário de Itaquá

Com assinatura da MP Produções, o Itaquá Music Fest celebra os 464 anos de fundação da cidade, comemorados oficialmente no último domingo (8/9). No primeiro fim de semana de evento, que começou na sexta-feira (6/9), o festival recebeu 120 mil pessoas, que assistiram a seis grandes shows: Bruno e Marrone; grupo Menos é Mais; César Menotti e Fabiano; Dilsinho; Péricles; e Luan Santana.

Cavalgada

Também na programação do Itaquá Music Fest, acontece neste domingo (15/9) a 2ª Cavalgada. O cortejo é tradição em Itaquá. A expectativa é que a iniciativa reúna cerca de 300 participantes.

A Cavalgada começa às 10h, em frente ao Parque Ecológico “Mario do Canto”. A concentração será na altura do número 100 da rua Cabrália Paulista, no bairro Estação. De lá, os cavaleiros desfilarão por aproximadamente três quilômetros.

O cortejo passará pela rodovia Alberto Hinoto e pela estrada Municipal do Mandi, com destino à Arena do Itaquá Music Fest, no Jardim Adriane.

Ao final do trajeto, haverá música ao vivo e uma galinhada será servida aos cavaleiros. No local, também estarão disponíveis barracas com bebidas e acessórios para os animais.

Responsável por trazer o Itaquá Music Fest pelo terceiro ano consecutivo para a cidade e sem o uso de aporte público, uma vez que o evento é custeado 100% pela iniciativa privada, o prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL) ressalta que a cavalgada é uma reverência à história do município:

“A Cavalgada é um momento de grande significado, pois preserva a cultura local, uma vez que o nosso povo tem raízes profundas no campo e nas tradições sertanejas. Fico muito feliz em ver a Cavalgada na programação do Itaquá Music Fest, que celebra o aniversário de Itaquá. Esse festival não é apenas entretenimento, mas, também, uma oportunidade de unir as famílias, fortalecer os laços comunitários e valorizar o patrimônio cultural da cidade”.

SERVIÇO:

Itaquá Music Fest 2024

Quando: 13 e 14 de setembro

Onde: Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação musical:

13/9 – 6ª feira

Wesley Safadão / Pedro Sampaio

14/9 – Sábado

DJ Maju Santana / Xand Avião / Jorge e Mateus

Compra de ingressos:

Site oficial do evento:

www.itaquamusicfest.com.br

VALORES:

Wesley Safadão + Pedro Sampaio

– Camarote Intense Amigo (para duas pessoas): R$ 260

– Camarote Intense Individual: R$ 140 meia | R$ 280 inteira

– Frontstage Amigo (para duas pessoas): R$ 140

– Frontstage Individual: R$ 80 meia | R$ 160 inteira

– Pista Amigo: R$ 35

– Pista Solidária: R$ 20

Xand Avião + Jorge e Mateus + DJ Maju Santana

– Camarote Intense Amigo (para duas pessoas): R$ 290

– Camarote Intense Individual: R$ 180 meia | R$ 280 inteira

– Frontstage Amigo (para duas pessoas): R$ 230

– Frontstage Individual: R$ 120 meia | R$ 160 inteira

– Pista Amigo: R$ 35

– Pista Solidária: R$ 20

2ª Cavalgada

Quando: 15 de setembro

10h

Saída do Parque Ecológico “Mario do Canto” (rua Cabrália Paulista, 100 – bairro Estação), com desfile até a Arena do Itaquá Music Fest, no Jardim Adriane.