Itamaraty pede fechamento do aeroporto Santos Dumont durante cúpula do G20

O Ministério das Relações Exteriores formalizou ao Palácio do Planalto um pedido para que o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, seja fechado para voos comerciais nos dias 18 e 19 de novembro, durante a cúpula do G20.

O grupo das maiores economias desenvolvidas e emergentes é presidido neste ano pelo Brasil.

De acordo com pessoas que acompanham os preparativos ouvidos pela Folha, o Itamaraty argumentou que o Santos Dumont está dentro da área vermelha, a mais restrita entre os anéis de segurança preparados para o evento. Isso ocorre porque o presidente Lula, os chefes de Estado e outras autoridades realizarão reuniões no MAM (Museu de Arte Moderna), a poucos metros do aeroporto.

O Ministério da Defesa estabeleceu que somente poderão operar na área vermelha aeronaves transportando dignitários estrangeiros e outros aviões oficiais.

A Aeronáutica estabelece que aeronaves que adentrarem a área vermelha sem autorização serão consideradas hostis e estarão sujeitas a medidas de policiamento do espaço aéreo.

Nas últimas semanas, a proximidade do Santos Dumont com o MAM foi um dos principais pontos levantados pelas embaixadas nos preparativos para a visita dos seus chefes de Estado.

Diplomatas estrangeiros, principalmente das potências que têm protocolos mais rígidos de segurança, como Estados Unidos e China, têm colocado como uma prioridade a criação de zonas de exclusão de tráfego aéreo nas regiões por onde suas autoridades circularão.

No total, são esperadas mais de 50 autoridades estrangeiras, entre governantes e diretores de organizações internacionais.

Ao formalizar o pedido, o Itamaraty destacou que os voos comerciais que pousariam no Santos Dumont podem ser direcionados para o Galeão, a cerca de 20 quilômetros de distância. O Santos Dumont é o décimo aeroporto mais movimentado do país, com 6.618 pousos e decolagens em setembro. O Galeão é o sexto, com 9.608.

O Ministério das Relações Exteriores argumentou ainda que a movimentação no Santos Dumont deve se concentrar no começo e no final do feriado prolongado que, no Rio, irá de 15 a 20 de novembro (a cidade terá feriado nos dias 18 e 19).