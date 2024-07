Itamaraty lança Guia Consular dos Torcedores Brasileiros nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris

O Itamaraty lançou o Guia Consular dos Torcedores Brasileiros para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, a serem realizados na França, entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, no caso dos Jogos Olímpicos, e 28 de agosto a 8 de setembro, para os Jogos Paralímpicos.

O Guia fornece informações práticas para brasileiras e brasileiros que vão aos Jogos e orientação para assistência consular em Paris, em Marselha, no Taiti e em outras localidades onde ocorrerão competições.

Durante os Jogos, o Consulado-Geral em Paris contará com equipe dedicada ao atendimento dos torcedores. Pela primeira vez, o Itamaraty instalará posto consular avançado dentro do complexo do Comitê Olímpico do Brasil (COB), no Castelo de Saint-Ouen, para atender nossos atletas e técnicos.

Você encontrará neste guia informações gerais sobre a França, o Taiti, e dados específicos sobre segurança, sistemas de transporte, serviços médicos e outros aspectos relevantes das cidades que acolherão os Jogos.

Para acessar o guia, clique aqui