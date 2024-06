Italo vence final brasileira e leva etapa de Saquarema do Mundial de surfe

Foi brasileira a final masculina da etapa de Saquarema do Mundial de surfe. Italo Ferreira teve o melhor desempenho, na tarde de sexta-feira (28), bateu Yago Dora e levantou o troféu da competição, resultado importantíssimo na corrida pelo título da temporada.

Italo chegou aos 34.045 pontos e assumiu a terceira colocação no ranking. Falta apenas uma etapa na fase de classificação -em Fiji, em agosto-, e os cinco primeiros vão à etapa que vale o título mundial, em San Clemente, nos Estados Unidos, em setembro.

Yago também ganhou terreno na tabela, assumindo a sexta posição, com 31.635 pontos. Outro que está na briga para ir à decisão é Gabriel Medina, que caiu nas quartas de final e Saquarema, diante do norte-americano Griffin Colapinto, e está em oitavo, com 28.980.

Na disputa feminina, a brasileira Tatiana Weston-Webb está em sétimo lugar e ainda tem chance de avançar à final. Na etapa fluminense do circuito, ela caiu nas semifinais, superada pela norte-americana Sawyer Lindblad -que perderia a decisão para a compatriota Caitlin Simmers.