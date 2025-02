Ítalo Ferreira brilha e avança à semifinal da etapa de Abu Dhabi da Liga Mundial de Surfe

Italo Ferreira teve uma performance excepcional ao enfrentar o japonês Kanoa Igarashi nas quartas de final da Liga Mundial de Surfe. Ferreira não apenas venceu a bateria, mas também conquistou a maior pontuação do dia, ao realizar um aéreo impressionante que lhe garantiu uma nota de 9,13 em sua manobra à esquerda, a segunda maior do evento. Com um total de 16,80 pontos, ele superou seu adversário, que somou 13,30.

Próximo desafio

Na semifinal, Ítalo enfrentará o australiano Jack Robinson, que eliminou o brasileiro Yago Dora na fase anterior. Robinson melhorou sua nota na segunda tentativa em uma onda à esquerda, encerrando a bateria com 13,83 pontos, contra os 13,20 de Dora.

Além disso, o paulista Miguel Pupo também não conseguiu avançar e foi derrotado pelo australiano Ethan Ewing. Ewing dominou a primeira bateria do dia com uma nota total de 14,50, vencendo Pupo por uma diferença de 2,3 pontos.

A competição segue neste domingo (16), com as semifinais e a final programadas para ocorrer ainda hoje. Neste momento, as competidoras femininas estão nas águas disputando suas respectivas semifinais. Vale ressaltar que o Brasil não possui mais participantes femininas nesta etapa do campeonato.