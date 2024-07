‘Isso não é democracia, é baderna’, diz Datena após confusão com ala pró-Nunes do PSDB

‘Isso não é democracia, é baderna’, disse o apresentador José Luiz Datena ao chegar à convenção municipal da federação PSDB-Cidadania que deve confirmar seu nome na disputa pela Prefeitura de São Paulo, na manhã deste sábado (27).

Datena se referia a confusão e protestos da ala de tucanos contrários a sua candidatura. O grupo, liderado pelo ex-presidente municipal do PSDB Fernando Alfredo, defende que o PSDB apoie a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). O apresentador fez críticas a Nunes e exaltou o PSDB.

Antes de a convenção começar, teve confusão após tucanos contrários a ele terem a entrada barrada na Assembleia Legislativa. Parte do grupo invadiu o prédio, mas foi feita uma nova barreira na parte interna. A Polícia Militar foi chamada para reforçar o bloqueio.

Os partidários de Fernando Alfredo foram ao evento uniformizados, com blusas pretas que diziam “respeitem a nossa história” e “militância tucana”.

Após a nova barreira, parte do grupo conseguiu furar também o bloqueio interno ficando na porta do auditório onde deve ocorrer a convenção. Datena chegou ao auditório da convenção ovacionado, após os bloqueios internos serem restabelecidos e as portas do auditório terem segurança reforçada. Ele entrou acompanhado de Marconi Perillo e de José Anibal.

Datena acusou grupo contrário a ele de estar querendo manter o crime organizado no poder: “Isso aqui não é democracia, isso é um bando de vendidos a este prefeito de São Paulo que está borrando as calças”, disse.

“É gente vendida por 15, por 30 moedas de prata a este prefeito. Nós não temos medo de combater esta gente”, declarou ainda.

Procurados pela Folha sobre as falas, o prefeito e Fernando Alfredo não se manifestaram

Em seus flertes anteriores com a política, Datena não chegou a interagir com eleitores na rua como fez neste mês. É a primeira vez que sua pré-candidatura chega à etapa da convenção. Até agora, seu contrato e remuneração na Band pesaram contra a migração para as urnas.

Nas últimas semanas, Datena declarou em entrevistas, inclusive à Folha, que poderia desistir da política pela quinta vez se houvesse, em suas palavras, “sacanagem” e “tiros nas costas” vindos do PSDB. Apesar da mobilização tucana contra ele, o apresentador decidiu ir à convenção e afirma que vai manter sua candidatura.

Em reação à oposição interna e ao vaivém de Datena quanto a abandonar a candidatura, a cúpula nacional do PSDB decidiu, na sexta-feira (26), homologar o apresentador de antemão. A medida foi amparada na decisão de que, em cidades com mais de 200 mil eleitores, cabe à executiva nacional deliberar sobre a posição da federação na eleição.

Nesta semana, Fernando Alfredo apresentou sua própria pré-candidatura ao partido, com o objetivo de realizar prévias contra Datena, o que foi rejeitado pela sigla.

Ele chegou a acionar a Justiça Eleitoral pedindo a suspensão da convenção, mas o juiz Antonio Zorz, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, negou o pedido, na noite de sexta, e manteve o evento.