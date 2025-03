“Isso é Samba”: O maior encontro de lendas em um festival inédito em São Paulo

No dia 12 de abril (sábado), São Paulo se transforma na capital do samba e o Parque Villa Lobos será palco de um evento inédito, onde a grandiosidade desse estilo musical tão amado será celebrada em mais de 10 horas ininterruptas de música, tradição e emoção. Os gigantes do gênero estarão juntos em um festival histórico: Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Leci Brandão, Marquinhos Sensação, Samba do Tatu, Pagode da 27, Thiago Bispo, Grupo Façanha e, para coroar essa grande festa, uma celebração especial dos 45 anos do Fundo de Quintal – com um reencontro inédito entre os ex-integrantes Sombrinha, Cleber Augusto e Ronaldinho.

“Isso É Samba” nasce como um movimento de valorização da cultura e do entretenimento ao vivo. Um convite para celebrar as raízes do samba. Já imaginou poder presenciar Mestres do Samba cantando grandes clássicos?

Jorge Aragão dispensa apresentações. O compositor, letrista, músico e intérprete é um dos maiores nomes do samba, com clássicos como “Eu e você sempre”, “Lucidez”, “Moleque Atrevido”, “Deus Manda”, “De Sampa a São Luiz”, “Alvará”, “Malandro”, “Vou festejar”, “Enredo do meu samba”, “Coisa de Pele”, “Terceira Pessoa”, “Amigos… Amantes”, “Do Fundo do Nosso Quintal”, além de uma versão para cavaquinho da clássica “Ave Maria” de Gounod; da vinheta “Globeleza” (feita para a TV Globo) e “Coisinha do Pai” (que ganhou uma gravação inédita, em 1997, para acordar Mars Pathfinder, um robô da NASA em Marte).

Diogo Nogueira, herdeiro do samba, traz na bagagem sucessos como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, “Clareou” e “Sou Eu”. O repertório do novo espetáculo de Diogo Nogueira abraça e aproxima o público da diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras. O artista traz homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos para “Espelho” (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), “Primavera” (Cassiano e Silvio Rochael), “Andança” (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e “Aquele Abraço” (Gilberto Gil), entre outras. Também estarão presentes as canções de seu recente lançamento, o álbum de inéditas “Sagrado”, resgatando as raízes do samba e do cantor.

Leci Brandão, ícone da resistência e da representatividade no samba, contabiliza mais de 40 anos de carreira, 25 álbuns, entre eles, três compactos, 2 DVDs e muitos sucessos. Em 2019, lançou o single “Refazendo a Cabeça”, originalmente lançado há pouco mais de 30 anos, em parceria com Zé Maurício. A música faz parte do álbum “Um Beijo no seu Coração”, que deu à cantora o primeiro Disco de Ouro de sua carreira.

O grupo Fundo de Quintal, um dos pilares do pagode e do samba de raiz, promete um show inesquecível em celebração aos seus 45 anos de história. No repertório, músicas imortais como “O Show Tem Que Continuar”, “Lucidez” e “A Amizade”, além de um momento especial com os ex-integrantes Sombrinha, Cleber Augusto e Ronaldinho, relembrando a formação clássica do grupo. Fundo de Quintal é o grupo de samba brasileiro mais antigo em atividade até os dias de hoje e reconhecidamente o grupo do gênero mais premiado e respeitado da história.

Marquinhos Sensação, com sua voz marcante, carrega um repertório recheado de sucessos do Grupo Sensação. Seu projeto Pintando o Samba de Prateado, que celebra sua parceria com Wilson Prateado, traz interpretações de músicas icônicas do samba romântico, além dos sucessos do Grupo Sensação.

O evento também contará com o Samba do Tatu, que vem conquistando o público com sua energia contagiante e interpretações marcantes de sambas tradicionais e modernos. O repertório diversificado resgata clássicos do samba e apresenta novas composições, interpretadas por músicos talentosos e apaixonados pelo gênero.

O Pagode da 27, conhecido por valorizar o samba de comunidade e suas rodas autênticas, levará seu repertório cheio de clássicos e músicas autorais, mantendo viva a essência do samba de raiz. Criado em 2005 no bairro do Grajaú, o grupo busca valorizar novos compositores e resgatar o samba tradicional, aliado a um intenso trabalho social.

Thiago Bispo, uma das grandes promessas da nova geração do samba, também marcará presença no festival. Dono de uma voz marcante e um carisma singular, Thiago vem conquistando espaço com suas interpretações autênticas e um repertório que mescla clássicos e músicas autorais. Seu estilo combina a tradição do samba com uma pegada contemporânea, tornando seu show um dos mais esperados do evento.

O Grupo Façanha, representante do samba regional de São Paulo, trará ao festival sua musicalidade única e identidade forte. Com anos de trajetória, o grupo carrega no repertório um misto de sambas consagrados e composições próprias, sempre mantendo viva a essência das rodas de samba paulistas.

Realizar um festival de samba no Parque Villa-Lobos, um dos espaços mais nobres de São Paulo, representa a valorização da cultura popular em um cenário de prestígio, quebrando barreiras e reforçando a grandiosidade desse gênero musical.

O samba, patrimônio imaterial do Brasil, carrega histórias de resistência, celebração e identidade nacional, e ao ocupar um local de alto padrão, reafirma sua relevância e capacidade de unir diferentes públicos em uma experiência autêntica e emocionante.

Além disso, o festival contará com um palco principal e uma roda de samba 360º no meio da galera, proporcionando uma experiência imersiva e interativa, onde o público poderá sentir a energia do samba de todos os ângulos.

O Festival Isso É Samba não apenas exalta os grandes nomes do gênero, mas também democratiza o acesso à arte e fortalece a presença do samba nos mais diversos cenários da cidade.

A realização do evento é da Hanoi Entretenimento e IKG Entretenimento.

SERVIÇOS – FESTIVAL ISSO É SAMBA

Atrações: Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Leci Brandão, Marquinhos Sensação, Samba do Tatu, Pagode da 27, Grupo Façanha, Thiago Bispo, Fundo de Quintal – com um reencontro inédito entre os ex-integrantes Sombrinha, Cleber Augusto e Ronaldinho.

Data: 12 de abril de 2025 (sábado)

Local: Parque Villa-Lobos – Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa, São Paulo – SP

Abertura dos portões: 12h

Início dos shows: 13h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: Pista: R$ 120,00 (+ taxas) | Pista Solidário: R$ 130,00 (+ taxas – mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá) | Pista (2 Amigos): R$ 160,00 (+ taxas – setor inclui 2 ingressos) | Frontstage: R$ 170,00 (+ taxas) | Frontstage Solidário: R$ 180,00 (+ taxas – mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá) | Frontstage (2 Amigos): R$ 260,00 ( + taxas – setor inclui 2 ingressos).

Venda de ingressos: Online pelo site da Ticket 360 – Festival Isso É Samba com Fundo de Quintal, Leci Brandão e Marquinhos Sensação – Ticket360