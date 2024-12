Israel intensifica ataques contra hospital em Gaza

Em um cenário de crescente tensão na Faixa de Gaza, um recente ataque ao hospital Kamal Adwan, localizado no norte do território, resultou em pelo menos 29 mortes. Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza, relatou que as forças israelenses invadiram a instalação médica, evacuaram pacientes e detiveram diversos palestinos. A situação ocorre em meio a uma operação militar intensificada na região.

O hospital Kamal Adwan, um dos últimos centros médicos ainda em funcionamento em Gaza, foi alvo de múltiplos ataques aéreos nas laterais norte e oeste do edifício, conforme declarou Hossam Abu Safieh, diretor do hospital. Os bombardeios foram acompanhados por tiros diretos, resultando na morte de quatro funcionários e deixando a instituição sem cirurgiões.

Desde o início das hostilidades há cerca de 14 meses, o hospital tem sofrido com sucessivas invasões por parte do Exército israelense. A ofensiva atual, que começou em outubro no norte de Gaza, resultou em severas restrições no recebimento de ajuda humanitária e suprimentos essenciais, como combustível.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou preocupação com o recente ataque ao hospital. Rik Peeperkorn, representante regional da OMS, destacou a gravidade da situação especialmente após uma equipe médica indonésia ter conseguido acesso à instalação apenas uma semana antes do bombardeio. A ausência de aviso prévio antes do ataque foi sublinhada pela agência de saúde das Nações Unidas.

A cidade de Beit Lahia, onde o hospital está localizado, tem sido palco de uma operação militar intensa nos últimos dois meses. Este aumento nas atividades militares obrigou milhares de moradores a buscar refúgio frente aos constantes bombardeios.

Até o momento, o Exército israelense não se manifestou sobre os relatos envolvendo os recentes ataques ao hospital Kamal Adwan. O contexto atual destaca uma realidade complexa e desafiadora para as organizações humanitárias e civis na região.