Israel manterá tropas no corredor Filadélfia, ignorando acordo de cessar-fogo

Na última quinta-feira (27), o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, revelou que as forças armadas do país permanecerão indefinidamente no corredor Filadélfia, uma área estratégica que faz fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito. Essa decisão contraria os termos do acordo de cessar-fogo com o Hamas, que está em vigor desde janeiro deste ano.

Durante uma reunião com líderes regionais, Katz afirmou: “Recebemos luz verde dos Estados Unidos. Fornecemos um mapa a eles, e estamos ficando indefinidamente”. O comunicado foi divulgado pelo gabinete do ministro, sinalizando um fortalecimento da posição israelense na região.

O acordo previamente aceito pelo primeiro-ministro Binyamin Netanyahu previa o início da retirada das tropas israelenses no 42º dia da fase um do cessar-fogo — data que coincide com este sábado (1º) — e sua conclusão até o 50º dia, em 9 de março.

Em declarações ao jornal israelense The Times of Israel, Katz destacou que, mesmo durante o período de cessar-fogo, informações de inteligência indicam que o Hamas continua planejando ataques direcionados a soldados e comunidades israelenses. “Isso é o Hamas”, enfatizou o ministro.

Além disso, Katz argumentou que os assentamentos na Cisjordânia funcionam como uma proteção para Israel. Ele mencionou documentos apreendidos que revelam planos do grupo terrorista para atacar essas áreas antes do ataque devastador ocorrido em 7 de outubro, classificando a ameaça como séria.

Uma investigação realizada pelas Forças Armadas de Israel concluiu que a capacidade do Hamas de executar o ataque mais letal na história do país em 7 de outubro se deu pela subestimação das intenções e capacidades militares do grupo por parte do Exército israelense. Os resultados dessa investigação foram divulgados nesta quinta-feira.

A permanência das tropas israelenses no corredor Filadélfia pode intensificar as tensões na segunda fase do cessar-fogo, que prevê novas trocas de reféns e corpos dos israelenses mortos em cativeiro por prisioneiros palestinos.

Nesta manhã, o Hamas devolveu quatro corpos de cidadãos israelenses — três deles mortos durante o cativeiro e um durante um ataque — conforme informado por autoridades israelenses. O Fórum de Famílias de Reféns confirmou as identidades das vítimas. Em resposta, Israel libertou mais de 600 prisioneiros palestinos.

Esta ação marca o encerramento da primeira fase do acordo de trégua mediado pelo Qatar, Egito e Estados Unidos, que começou a valer em 19 de janeiro. As diretrizes para a próxima etapa ainda não foram definidas, e o Hamas solicitou neste dia que Israel retome as negociações.

O corredor Filadélfia tem aproximadamente 100 metros de largura e se estende por 14 quilômetros. Segundo Netanyahu, essa área é utilizada pelo Hamas para contrabando de armas destinadas ao território palestino, caracterizando-se como um ponto crucial para a segurança israelense.

Com a assinatura do tratado de paz entre Israel e Egito em 1979, Tel Aviv manteve controle sobre essa região. Entretanto, após a retirada das forças israelenses da Faixa de Gaza em 2005, a administração do corredor passou para autoridades palestinas sob restrições impostas pelo Cairo e Tel Aviv. Apesar da ascensão do Hamas ao poder, essa configuração foi mantida até os eventos recentes que desencadearam a atual ofensiva militar na região.